S&P a redus ratingul Spaniei

Autor: Teodora Bodeanu
Vineri, 27 Aprilie 2012, ora 10:47
1419 citiri
S&P a redus ratingul Spaniei
Foto: Arhiva

Agentia de evaluare financiara Standard & Poor's a redus ratingul Spaniei si a avertizat ca aceasta tara trebuie sa faca fata unor riscuri, in viitorul apropiat.

S&P a taiat ratingul Spaniei cu doua puncte, pana la nivelul de BBB+, si a opinat ca Guvernul va trebui sa ia imprumuturi pentru a-si sustine sistemul bancar, relateaza BBC News.

De asemenea, agentia de evaluare financiara a anuntat o perspectiva negativa pentru economia spaniola, ceea ce inseamna ca nu sunt excluse reduceri ale ratingului ulterioare.

Agentia estimeaza ca economia Spaniei va scadea cu 1,5 la suta, in acest an, fata de estimarea anterioara, de crestere cu 0,3 procente.

Oficialii S&P nu au ratat ocazia sa critice, din nou, modul in care Europa incearca sa faca fata crizei datoriilor. "In opinia noastra, strategia de a gestiona criza datoriilor suverane europene continua sa fie ineficienta", se arata in raportul agentiei.

Astfel, daca politicile europene nu se vor indrepta spre redresarea increderii investitorilor si stabilizarii fluxurilor de capital, economia Spaniei s-ar putea deteriora si mai mult.

Pe piața RCA s-ar putea consemna încă un faliment, similar celor ale City Insurance şi Euroins, avertizează Confederația Transportatorilor
Pe piața RCA s-ar putea consemna încă un faliment, similar celor ale City Insurance şi Euroins, avertizează Confederația Transportatorilor
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) susţine că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ascunde un nou pericol de faliment pe piaţa RCA, după...
"Nu poți să vii în șlapi sau ca la piață". Avertismentul în scris al unui ministru din Guvernul Bolojan privind ținuta subordonaților la birou
"Nu poți să vii în șlapi sau ca la piață". Avertismentul în scris al unui ministru din Guvernul Bolojan privind ținuta subordonaților la birou
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și-a înștiințat în scris subordonații că au obligația să fie îmbrăcați decent la serviciu. „Vă aducem la...
#Standard Poors reducere rating Spania, #reducere rating Spania , #rating
Comentarii
Poza arbo
arbo
rank 5
Standard & pârţ
. Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce este sistemul "Nostradamus", readus la viata de Franta: poate vedea pana la Moscova
a1.ro
Tinuta aleasa de Viorica Dancila la parada militara de la Beijing. Ce semnificatie ascunsa ar putea avea
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrarile de retehnologizare de la Barajul Vidraru

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pe piața RCA s-ar putea consemna încă un faliment, similar celor ale City Insurance şi Euroins, avertizează Confederația Transportatorilor
  2. Hardtop Toyota Hilux: soluția pentru problemele tale
  3. Fundația Bog’Art oferă burse Upgrade de 8000 de euro tinerilor cu rezultate școlare foarte bune
  4. Care sunt circuitele din România pe care pasionații se pot bucura de viteză
  5. Locuitorii din Greenfield insistă să aibă al doilea drum de acces, prin Pădurea Băneasa. Reacţia ministrei Mediului
  6. Cum procedezi în cazul unui accident major?
  7. "Nu poți să vii în șlapi sau ca la piață". Avertismentul în scris al unui ministru din Guvernul Bolojan privind ținuta subordonaților la birou
  8. Noi dezvăluiri șocante făcute de ministra Mediului. Cum au încasat 13 directori Romsilva bonusuri de pensionare de un milion de euro, în ultimii 2 ani
  9. România, al doilea avans PIB din UE! Industria, agricultura, comerțul și intermedierile financiare nu au contribuit la creștere
  10. Semnal de alarmă pentru Guvernul Bolojan. Ce se întâmplă cu turismul românesc