S&P a redus ratingul Spaniei

Agentia de evaluare financiara Standard & Poor's a redus ratingul Spaniei si a avertizat ca aceasta tara trebuie sa faca fata unor riscuri, in viitorul apropiat.

S&P a taiat ratingul Spaniei cu doua puncte, pana la nivelul de BBB+, si a opinat ca Guvernul va trebui sa ia imprumuturi pentru a-si sustine sistemul bancar, relateaza BBC News.

De asemenea, agentia de evaluare financiara a anuntat o perspectiva negativa pentru economia spaniola, ceea ce inseamna ca nu sunt excluse reduceri ale ratingului ulterioare.

Agentia estimeaza ca economia Spaniei va scadea cu 1,5 la suta, in acest an, fata de estimarea anterioara, de crestere cu 0,3 procente.

Oficialii S&P nu au ratat ocazia sa critice, din nou, modul in care Europa incearca sa faca fata crizei datoriilor. "In opinia noastra, strategia de a gestiona criza datoriilor suverane europene continua sa fie ineficienta", se arata in raportul agentiei.

Astfel, daca politicile europene nu se vor indrepta spre redresarea increderii investitorilor si stabilizarii fluxurilor de capital, economia Spaniei s-ar putea deteriora si mai mult.

