S&P mentine ratingul de tara al Romaniei, cu perspectiva negativa. Reactia lui Citu

Ministrul Finantelor, Florin, Citu a reactionat intr-o postare pe Facebook: "Agentia de rating Standard and Poor's CONFIRMA rating-ul de tara al Romaniei - Investment Grade"."Desi ne asteptam ca efectele negative economice si fiscale induse de COVID-19 sa impinga datoria publica neta a Romaniei la 43% din PIB in 2020, iar cheltuielile cu dobanzile sa creasca pana la aproape 5% din veniturile fiscale, anticipam o consolidare fiscala semnificativa dupa alegeri", se arata in raportul agentiei.Agentia de evaluare estimeaza ca deficitul bugetar va urca la 8% din PIB, chiar daca pensiile nu vor fi majorate cu 40%."Declinul economiei, alaturi de masurile de stimulare si declinul veniturilor fiscale vor adanci deficitul bugetar in acest an. Ca raspuns la efectele restrictiilor legate de COVID-19, autoritatile au lansat o serie de masuri economice si fiscale pentru a proteja companiile si angajatii. Desi masurile pot atenua in mod eficient o parte din efectele negative, credem ca vor rezulta intr-un deficit semnificativ, de circa 8% din PIB, inclusiv pe fondul scaderii veniturilor din cauza contractiei economice, ceea ce va impinge datoria publica peste 40% din PIB", indica S&P.S&P isi motiveaza decizia de a mentine ratingul de tara al Romaniei la nivelul investment grade "BBB-", cu perspectiva negativa, argumentand ca declinul bugetar provocat de pandemia COVID-19 va oferi guvernului un context politic pentru a reduce costul cresterilor de pensii prevazute pentru luna septembrie."In conditiile apropierii alegerilor, credem ca nu va putea retracta integral cresterea si va majora totusi pensiile cu aproximativ 10%", precizeaza agentia de rating.Ratingul Romaniei ar putea fi retrogradat daca dezechilibrele fiscale si externe raman ridicate pentru o perioada mai lunga decat anticipeaza agentia in prezent, iar absenta consolidarii fiscale va conduce la o datorie mai mare sau un cost cu dobanzile mai ridicat decat este estimat, noteaza Profit.ro.In decembrie 2019, Agentia de evaluare Standard & Poor's Global Ratings a anuntat ca a revizuit perspectiva asupra Romaniei la negativa , de la stabila, in principal din cauza depasirii tintei de deficit bugetar, dar a mentinut ratingul creditului suveran in moneda straina si pe termen scurt la "BBB- / A-3".