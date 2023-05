Scaderea ratingului Italiei, lovitura de gratie pentru zona euro?

Agentia de evaluare financiara Standard & Poor's a redus, in mod surprinzator, ratingul Italiei, o decizie care pune si mai multa presiune asupra autoritatilor din zona euro de a lua masuri pentru a pune capat crizei datoriilor suverane.

Potrivit analistilor, scaderea ratingului Italiei cu o treapta reflecta, de fapt, situatia economiei la nivel global si va pune presiuni si mai mari asupra bancilor europene.

Ratingul oferit de S&P, A, cu perspectiva negativa, plaseaza Italia sub nivelul Slovaciei si pe acelasi nivel cu Malta.

Astfel, vestile privind Italia au avut o influenta mai mare asupra pietelor decat semnele de progres din negocierile dintre Grecia si creditorii sai externi sau stirea conform careia Brazilia va oferi ajutor de 10 miliarde de dolari Europei, prin intermediul Fondului Monetar International.

Premierul italian, Silvio Berlusconi, este de parere ca retrogradarea nu are legatura cu realitatea si este motivata politic. "Evaluarea facuta de Standard & Poor's pare dictata de articolele din ziare, mai mult decat de realitate, si pare sa fie atinsa de considerentele politice", a declarat Berlusconi, citat de Financial Times.

Efectele retrogradarii s-au facut simtite imediat, insa nu au fost de lunga durata. Astfel, daca, initial, randamentul pentru obligatiunile pe zece ani ale Italiei s-a ridicat la 5,80 la suta, ulterior, acesta s-a redus la 5,66 la suta. De asemenea, dupa, imediat dupa anuntul facut de agentia de rating, euro s-a depreciat in fata dolarului american, pe parcursul zilei moneda unica europeana a crescut cu 0,3 procente, pana la nivelul de 1,371 dolari/unitate.

Pe de alta parte, nu trebuie uitat faptul ca Italia este a doua economie ca importanta din zona euro, dupa Germania si Franta, iar, daca in cazul unor economii destul de mici, gen Grecia, Irlanda si Portugalia, Uniunea Europeana si Fondul Monetar International au "gasit" destui bani pentru a le ajuta, in cazul Italiei acest lucru este putin probabil.

Mai mult, Italia a fost una din tarile cel mai afectate de criza datoriilor suverane, guvernul incercand sa tina sub control situatia, desi are de platit datorii echivalente cu 120 la suta din produsul intern brut.

Saptamana trecuta, guvernul lui Berlusconi a reusit sa convinga Parlamentul sa voteze un program de masuri de austeritate in valoare de 59,8 miliarde de euro si a promis un buget echilibrat pana in 2013. Insa exista putina incredere in acest program, ce include majorari de taxe si impozite si reduceri de cheltuieli, la care s-a ajuns dupa foarte multe modificari, economistii fiind de parere ca nu va rezolva adevarata problema a Italiei, anume stagnarea economiei.

"Suntem de parere ca activitatea economica redusa a Italiei va impiedica guvernul sa atinga tintele fiscale promise", au spus oficialii S&P, citati de Reuters.

Sistemul bancar european, in pericol

Desi Italia a fost vizata direct, unii economisti sunt de parere ca, de fapt, este un avertisment dat intregii clase politice.

"Este o scadere a ratingului Uniunii Europene si politicienilor italieni. Esecul de rasunet al liderilor europeni de a rezolva problemele ridicate de Grecia nu inspira deloc incredere in fapul ca ar putea gestiona mai bine problemele mai mari si mai urgente ridicate de Italia", a spus Sony Kapoor, seful think-tank-ului Redefine, cu sediul in Bruxelles.

Decizia S&P ar putea afecta grav sistemul bancar european. Deja, preturile actiunilor bancilor au inregistrat scaderi masive pe burse. In plus, multe banci mari din Franta si Germania au expuneri majore pe piata italiana.

"Fara a avea incredere deplina in capacitatea Italiei de a-si plati datoriile, este imposibil sa ai incredere deplina in solvabilitatea sistemului bancar european", a precizat Kapoor.

Agentia de rating a scazut si estimarea de cretere economica pentru Italia la 0,7 la suta, pentru fiecare an pana in 2014, de la estimarea precedenta, de 1,3 procente. In plus, S&P este de parere ca datoriile Italiei se vor majora, urmand a atinge nivelul maxim anul viitor, la 122,4 la suta din PIB, al doilea nivel din zona euro, dupa Grecia. Potrivit scenariului negativ al agentiei, Italia ar putea reintra in recesiune anul viitor, cu datorii de 123,9 la suta.

BCE ajuta Italia

Imediat dupa ce S&P a anuntat ca scade ratingul Italiei, Banca Centrala Europeana a intervenit in piata, cumparand obligatiuni emise de guvernul italian, astfel incat randamentele sa fie mentinute la un nivel sustenabil.

De altfel, BCE deruleaza, de cateva saptamani, un program de achizitie de obligatiuni italiene si spaniole, in incercarea de a preveni efectul de contagiune al crizei datoriilor suverane.

Potrivit analistilor citati de The Wall Street Journal, retrogradarea de catre S&P este mai grava decat o miscare similara din partea agentiei Moody's, deoarece ratingul S&P pentru Italia era deja cel mai scazut dintre cele trei mari agentii de evaluare financiara.