Standard & Poor's (S&P) a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus/A-3", perspectiva asociata urmand sa fie anuntata in doua saptamani, dupa ce Guvernul a facut apel la decizia luata de cea mai mare agentie de evaluare financiara.

Ratingurile Romaniei continua sa fie sprijinite de nivelul moderat al datoriei sale private externe si publice si perspectivele de crestere inca solide. In opinia S&P, eficacitatea institutionala a Romaniei ramane slaba, totusi, ceea ce constrange ratingurile, se arata intr-un comunicat al S&P.

Desi Romania continua sa beneficieze de pe urma pozitiilor solide fiscale si ale rezervei externe, agentia crede ca adancirea semnificativa a deficitelor fiscale si externe ar putea in timp afecta aceste buffere (rezerva financiara), iar economia Romaniei ar deveni mai vulnerabila la incetinirea cresterii.

In ce priveste perspectiva ratingului, care urma sa fie negativa, reprezentantii Guvernului de la Bucuresti s-au aratat nemultumiti de deciziile agentiei si au facut apel. Agentia a acceptat aceasta solicitare. S&P a stabilit ca au fost indeplinite conditiile pentru un astfel de apel, in concordanta cu politicile si procedurile agentiei. In consecinta, S&P se va abate de la datele de publicare a ratingurilor din calendarul pe 2019 pentru a rezolva acest apel. S&P intentioneaza sa rezolve aceasta problema in termen de doua saptamani. S&P nu a detaliat ce contine apelul facut de Romania.

Ads