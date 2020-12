Standard&Poor's confirma ratingul Romaniei la nivelul BBB-/A-3, cu perspectiva negativa

Perspectiva negativa

Ministrul Finantelor Florin Citu a comentat pe Facebook decizia Standard&Poor's de a mentine ratingul Romaniei, calificand-o drept o victorie. El subliniaza ca intr-un an in care majoritatatea tarilor dezvoltate au suferit taieri ale rating -ului de tara, guvernarea liberala a castigat increderea investitorilor."VICTORIE!!! Am reusit imposibilul. Standard and Poor s A MENTINUT rating-ul Romaniei! Intr-un an in care majoritatatea tarilor dezvoltate au suferit taieri ale rating-ului de tara (Italia a ajuns larating-ul Romaniei), noi, guvernarea liberala, am castigat increderea investitorilor.", a scris ministrul Finantelor pe Facebook."Anticipam ca economia se va contracta cu 5,2% in 2020, iar deficitul bugetar va atinge 9,2% din PIB", se arata intr-un comunicat al agentiei de rating.S&P a mentinut perspectiva negativa a ratingului din cauza riscurilor legate de balanta fiscala si balanta externa.Agentia avertizeaza ca ratingul de tara al Romaniei ar putea fi revizuit in sens negativ daca dezechilibrele fiscale si cele externe se vor mentine la un nivel ridicat o perioada de timp mai indelungata decat se asteapta in prezent S&P.In schimb, S&P ar putea imbunatati perspectiva ratingului la stabila, daca noul guvern al Romaniei va lua rapid masuri de consolidare fiscala.Romania mai beneficiaza de rating BBB-, cu perspectiva negativa, din partea Fitch si de rating Baa3/A-3, cu perspectiva negativa, din partea Moody 's.