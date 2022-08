Franta, in recesiune in trimestrul trei

Economia Frantei va intra in recesiune, in al treilea trimestru din acest an, inregistrand o scadere de 0,1 la suta, potrivit estimarilor bancii nationale.

Pentru luna august, Banca Nationala a Frantei estimeaza o crestere de trei puncte a indicatorului activitatii mediului de afaceri, pana la 93 de puncte, in timp ce indicele serviciilor a urcat cu un punct, la 91, relateaza Reuters, citata de Le Figaro.

Recent, presedintele Francois Hollande a nuntat revizuirea in scadere a cresterii economice pentru 2013, de la 1,2 la suta la 0,8%.

Oficialii bancii centrale franceze au subliniat "evolutia mai favorabila a productiei, dupa corectiile sezoniere, mai aes in industria chimica si cea farmaceutica".

Potrivit raportului bancii nationale, comenzile din industrie au scazut usor, in timp ce stocurile s-au micsorat, iar preturile s-au majorat, din cauza scumpirii materiilor prime.