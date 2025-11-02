Moment critic pentru Italia: Ar putea fi tara care aduce criza in Europa

Acum mai putin de o luna, vicepremierul italian Luigi Di Maio declara ca tara sa va avea parte curand de un miracol economic precum cel din anii 1960. Dar iata ca, in realitate, situatia este cu totul alta.

The Guardian explica cum a ajuns tara peninsulara in recesiune.

"In anii 1960 am construit autostrazi, acum putem face autostrazi digitale", spunea Luigi Di Maio, la acea vreme.

Comentariul sau a fost subiect de glume, insa nimeni nu a mai zambit cand datele oficiale au aratat ca Italia a reintrat in recesiune. Este deja a treia oara cand se itampla asta pe parcursul ultimului deceniu, in conditiile in care tara are o datorie publica de 130% din PIB.

Fabio Franceschi, proprietarul Grafica Veneta, cea mai mare tipografie din Italia, se numara printre oamenii de afaceri loviti in plin de deteriorarea situatiei economice: "Tara noastra se afla pe mainile unor copii", a declarat acesta pentru sursa citata, referindu-se la Di Maio (32 de ani) si celalalt vicepremier, Matteo Salvani (45 de ani).

Departe de a fi intr-o perioada de boom economic, asa cum sustinea oficialul, Italia se afla, de fapt, intr-un punct critic.

Antreprenorul Fabio Franceschi sustine ca si Guvernul, prin faptul ca a creat o senzatie de incertitudine, poarta o parte din vina pentru situatia actuala. Bugetul pe 2019 nu prevede foarte multi bani pentru investitii, autoritatile blocheaza migrantii in porturi, politicienii se iau la ciondaneala cu francezii si isi fac campanie de pe-acum pentru alegerile europarlamentare.

"Printre prioritatile Guvernului nu se numara incurajarea mediului de business si crearea de locuri de munca. Cat despre rafuiala cu Franta, eu cred ca nu ar trebui sa ne comparam cu alte state. In plus, Franta se bucura e o credibilitate pe care noi nu o avem in acest moment", spune omul de afaceri, potrivit sursei citate.

Opinia lui e impartasita de multi economisti, care se tem ca Italia are mari sanse sa devina scanteia care va aprinde o noua criza in zona euro.

#10YearsChallenge

Daca ne uitam de-a lungul deceniului, situatia Italiei nu e prea roz. Fata de 2008, produsul intern brut este cu 5% mai mic, iar somajul depaseste 10% in conditiile in care acum 10 ani era in jurul a 6%.

In plus, rata saraciei este in crestere, iar rezervele bugetare sunt mici, asa ca nu se pot face investitii fara a face noi imprumuturi.

Bugetul pe anul acesta a fost adoptat dupa multe batalii cu Bruxelles-ul.

Coalitia formata din partidul Liga, condus de Salivini, si Miscarea Cinci Stele, a lui Di Maio, a propus cresterea datoriei publice, lucru ce contravine regulilor europene. Totusi, s-a ajuns la un compromis, in sensul ca italienii au promis ca vor mentine acest nivel. Numai ca promisiunea lor se baza pe o estimare a cresterii economice de 1%. Avand in vedere recesiunea, e clar ca scenariul nu se va adeveri.

"Italia se afla pe drumul catre intrarea in criza"

Cel putin asa crede Lorenzo Codogno, fost economist-sef in cadrul Ministerului de Finante italian, care arata ca toti indicatorii-cheie indica faptul ca primul trimestru din 2019 va fi la fel de dezamagitor ca cel anterior. In al doilea trimestru, economia are sanse sa revina pe linia de plutire, iar abia dupa aceea, PIB-ul ar putea creste. Dar chiar si asa, anul va fi unul slab pentru Italia.

Lorenzo Codogno mai sustine ca deciziile Guvernului nu au cum sa aduca bunastare. Reducerea investitiilor publice, suplimentarea taxelor si inmultirea beneficiilor pentru pensionari si asistati social nu doar ca nu vor rezolva problemele tarii, ci le vor agrava.

"Coalitia de guvernare e anti-banci si anti-business. Daca ai o afacere si platesti biruri mai mari, nu ai cum sa mai faci investitii. De asemenea, suprataxarea bancilor poate duce la o criza de lichiditati - cel mai tarziu anul viitor. Iar banii in plus pentru pensionari si asistati social vor adanci deficitul structural - iar cu cat gaura se mareste, cu atat va fi mai greu de acoperit", explica Lorenzo Codogno, care in prezent are o firma de consultanta in Londra.

Politicienii de la Putere sunt optimisti si dau vina pe altii pentru problemele actuale

Desi recunoaste ca Italia se afla acum intr-o pozitie dificila, ministrul de Finante Giovanni Tria spune ca situatia se va imbunatati curand. In plus, adopta aceeasi retorica precum colegii sai de guvernare si da vina pe altii: "Modelul adoptat de germani, care se axeaza pe exporturi, pare sa fie motivul pentru care celelalte tari europene raman in urma".

Dar oare e cazul ca Europa sa faca mai multe pentru Italia? In unele capitale europene se discuta despre ajutoararea acestei tari, insa nu la Paris si Berlin.

