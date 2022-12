Recesiune sau nu, statul investeste in publicitate (Opinii)

In pofida unor declaratii automotivante si de moral emise pentru populatie din cele doua palate, Romania risca sa reintre in recesiune.

Macar la nivel teoretic, dupa ce in ultimele trei luni din 2011 a inregistrat un recul economic de 0,2%. Nu pare o cifra care sa sperie, numai ca analistii intrevad o inertie negativa si in primele doua trimestre ale anului in curs.

Tot specialistii in domeniu considera ca anul electoral poate tine criza la respect daca autoritatile vor folosi eficient arsenalul de mijloace in favoarea cresterii economice. In primul rand, o relaxare a consumului. Dupa boom-ul de pe piata desfacerilor din urma cu cativa ani, cand se cumpara orice, ca la un concurs national, a venit depresiunea.

Tinuta un timp, pana la realegerea presedintelui, sub presul cunoasterii publice de catre tandemul conducator, Basescu-Boc. Aproape brusc, peisajul pitoresc-idilic in tonuri vii de shopping saltaret a fost acoperit de culori cenusii. Baierile pungilor s-au strans, curelele de pe burta economiei, de asemenea.

Bancile aproape ca au tras obloanele pravaliilor de creditare, mentinandu-le cu usa larg deschisa doar pe cele care atrag depozite. Cat mai multe si cu dobanzi derizorii. Eventualele imprumuturi sunt insotite de conditii draconice, astfel incat a lua bani de la camatarii oficiali a devenit un act eroic, vecin cu iresponsabilitatea.

Ads

Avizatii in domeniul economic afirma ca bornele ce semnaleaza intrarea sau iesirea din recesiune sunt adoptate de catre unele state prin utilizarea in mod corect a unui set de indicatori (venitul real, somajul, productia industriala). Nu doar doua trimestre consecutive de pas inapoi, asa cum au facut-o ai nostri. Ce spun insa reperele despre care vorbim, gandindu-se la sfarsitul anului trecut?

Mai intai, investitiile straine sunt in declin clar. Minus 13,6% la finalul lui 2011, comparativ cu 2010. Este minimul ultimilor 9 ani. Se afla in scadere si productia. Astfel, pe mari grupe, industria bunurilor de capital (-25,1%), industria bunurilor intermediare (-24,4%), cea a bunurilor de folosinta indelungata (-21,3%), iar aceea a articolelor de uz curent (-9,7%). La randul sau, deficitul de cont curent constituie o alta acuta problema, ce tot asteapta rezolvare.

Exporturile au adus in tara 45 de milarde de euro, in vreme ce importurile au scos din Romania aproximativ 52,5 miliarde. Comertul cu amanuntul este si el in regres, exceptia fiind vanzarile de automobile si motociclete. Inflatia anuala a coborat la 3,14%, fara a fi renumita constanta matematica, ci nivelul cel mai mic al ultimelor doua decenii. Ca o consecinta a stagnarii relative a preturilor alimentare.

Ads

Perspectiva nu poate fi una optimista la acest "detaliu", daca ne gandim ce pagube vor fi inregistrate dupa ce se va fi dus cumplita iarna. Sa speram ca milioanele de metri cubi de zapada nu se vor transforma in puhoaie diluviene.

Rata somajului a crescut cu o cincime de procent in ianuarie. Ea nu poate fi pusa pe seama industriei de constructii, deoarece in tara sectorul cu pricina sufera de foarte mult timp. Oricum, cifra inaintata de Institutul National de Statistica este departe de a fi una fidela, fiindca insesi agentiiile judetene de ocupare a fortei de munca nu au o evidenta limpede si completa a celor iesiti din sistem. Si nici nu da bine la "intrecerea pe ramura".

Din toate aceste malpraxisuri economice, statul nu face un capat de tara, indeletnicindu-se cu treburi mult mai lumesti. De pilda, a cheltuit aproape 33 de milioane euro in primele 10 luni ale anului trecut pentru a cumpara reclame. Cam dublu fata de 2010, conform studiului apartinand Centrului pentru Jurnalism Independent.

A devenit astfel cel mai mare jucator in piata de publicitate. Daca sectorul privat si-a redus bugetul la jumatate pentru asemenea iesiri in media, guvernantii si l-au indoit. Adaugand noiembrie si decembrie la cele 10 luni pomenite, statul si-a permis cam 40 de milioane euro dedicate publicitatii. Un buget rar de gasit intr-o companie particulara.

Cam la ce sume se va ajunge anul acesta, cand confruntarile electorale vor atinge paroxismul, vor inchide mintile si vor deschide buzunarul bugetar? O intrebare la care ma tem ca nu vom afla un raspuns prea curand.

Ads