Roubini: Sunt 50% sanse pentru o noua recesiune in SUA

Noriel Roubini crede ca exista 50% sanse ca SUA sa intre, din nou, in recesiune in urmatoarele 12 luni, preconizand acelasi lucru si pentru Marea Britanie si economia europeana.

Roubini nu crede ca Europa isi poate rezolva criza datoriilor suverane, noteaza Bloomberg.

"Din pacate exista riscul, in proportie de 50%, ca in Statele Unite, zona euro, Marea Britanie si toate economiile avansate sa vina, mai degraba, o noua recesiune decat o reaccelerare a cresterii economice.

Contagiunea crizei datoriilor s-a extins pana la anumite banci din Franta si Belgia, a continuat Roubini.

Liderii europeni nu au ajuns la o decizie pentru a creste Fondul European de Stabilitate Financiara, dar incearca sa gaseasca o strategie pentru a salva criza datoriilor grecesti.

Economia Greciei a ingustat drumul Europei in lupta cu contagiunea, ceea ce ameninta sa arunce tara in default financiar, sa zguduie sistemul bancar si sa duca economia globala in recesiune.

