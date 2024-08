Se intoarce recesiunea in 2010?

Iesirea din recesiune a inceput, insa economistii se tem de o recadere economica, la inceputul anului viitor.

Economia Statelor Unite a crescut cu 3,5 procente, in trimestrul al treilea, iar Comisia Europeana a anuntat, recent, iesirea oficiala din recesiune a zonei euro. Insa vor continua lucrurile sa aiba o tendinta pozitiva sau va urma un al doilea declin?

Daca se va ajunge la a doua varianta, analistii cred ca nu vor mai exista resurse pentru ca Guvernele sa poata rezolva noile probleme.

Cum ne-am putea da seama daca riscam o recesiune dubla? Analistii de la CNN Money au descoperit sase semne, dupa care ne-am putea ghida:

Locurile de munca

Rata somajului este in crestere in intreaga lume. In Statele Unite, somajul a ajuns la cel mai inalt nivel din ultimii 26 de ani, de 10,2 procente. Desi fenomenul este ingrijorator, pentru economisti este mai important numarul oamenilor care sunt angajati, iar din luna ianuarie, aceasta cifra s-a imbunatatit constant. Insa, in octombrie, aproximativ 190.000 de americani au ramas fara job-uri, peste media din tipul recesiunii din 2001.

Multi economisti estimeaza ca, in 2010, piata locurilor de munca se va imbunatati. Insa, daca acest lucru nu se intampla, si oamenii vor continua sa ramana fara job-uri, ar inseamna o a doua recesiune, din cauza scaderii vanzarilor retail, a preturilor in domeniul imobiliar si a vanzarilor de automobile.

Vanzarile retail

In ultima perioada, consumatorii au fost mai generosi, iar vanzarile din magazine au crescut. Un sezon de Craciun cu vanzari mari ar elimia temerile, insa, din cauza crizei creditelor, a somajului si a economiilor in crestere, este putin probabil ca aceste vanzari sa fie peste asteptari.

Avand in vedere ca, in Statele Unite, consumul reprezinta 70% din activitatile economice totale, vanzarile retail sunt esentiale pentru redresare, iar scaderea acestora ar insemna, fara indoiala, o recadere in recesiune.

Petrolul

In vara anului 2008, inainte de criza mondiala, pretul petrolului a atins maxime istorice, de 145 de dolari pe baril, ceea ce a avut un impact major asupra consumatorilor. Insa, pe masura ce activitatea economica s-a incetinit, si cererea pentru petrol a scazut, preturile reducandu-se cu aproximativ 75 de procente, pana la sfarsitul anului trecut.

In acest an, insa, preturile au crescut constant, datorita estimarilor ca recesiunea va lua sfarsit, iar, pentru anul viitor, se estimeaza, din nou, valori de peste 100 de dolari pe baril.

Avand in vedere ca putini consumatori pot reduce cantitatea de benzina pe care o folosesc, un alt soc al pretului la petrol ar insemna ca trebuie sa reduca alte cheltuieli, pe bunuri si servicii. De asemenea, ar majora costurile pentru companii, obligandu-le sa reduca investitiile si chiar sa recurga la disponibilizari.

Industria auto

Putine domenii au fost atat de grav afectate de criza economica precum industria auto, chiar si cei mai puternici producatori, gen Toyota, pierzand bani. In ultimele luni vanzarile s-au majorat usor, iar, pentru 2010, se intrevede o crestere modesta, insa estimarile sunt bazate pe faptul ca intreaga economie va creste, ceea ce nu este un lucru sigur.

Daca rata somajului continua sa se majoreze si bancile nu dau drumul la creditare, industria auto va suferi si mai mult, ceea ce ar putea insemna mai multe falimente in domeniu si mai multi oameni concediati.

Piata imobiliara

Cresterea artificiala a preturilor locuintelor a stat la baza izbucnirii crizei economice. Unii analisti cred ca, in sfarsit, acest domeniul a atins cel mai scazut nivel, insa, altii cred ca preturile sunt, inca, prea mari in raport cu veniturile, prin urmare ar avea loc pentru scadere.

Nu in ultimul rand, nu se stie exact numarul caselor care au fost confiscate de creditori, iar, cand acestea vor fi puse in vanzare, vor pune si mai multa presiune asupra preturilor.

Piata de capital

Bursa este considerata unul dintre indicatorii cei mai importanti ai economiei, avand in vedere ca, in momentul cand preturile actiunilor cresc, urmeaza o crestere a economiei per ansamblu.

Incepand din luna martie, bursa a crescut constant, insa nivelul este cu mult mai mic decat cel dinainte de criza. Chiar si asa, multi economisti cred ca pretul actiunilor este deja prea mare, in comparatie cu redresarea reala a situatiei companiilor, iar o a doua corectie a pietei ar reprezenta o alta recesiune.

