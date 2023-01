Vasilescu: Romania poate avea recesiune si fara sa fie in criza

O economie poate avea recesiune si fara sa fie in criza a apreciat, duminica, la postul public de radio, Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului Bancii Nationale, subliniind ca o crestere negativa in trimestrul unu 2012 poate reprezenta pentru Romania un fenomen de recesiune.

"Practic, o recesiune poate sa fie si fara criza. Se intampla deseori, pentru ca, dupa regulile actuale, in special cele implementate sau promovate de Eurostat, biroul de statistica al UE, este de ajuns sa ai doua trimestre unul dupa altul cu crestere negativa. Si cand spun crestere negativa, inseamna de fapt o usoara scadere economica", a spus Vasilescu.

Conform reprezentantului BNR, PIB-ul "reprezinta totalul produselor exprimate in bani intr-o tara de-a lungul unui an, tot ce se face: de la grau la paine, de la paine la automobile, de la automobile la avioane, tot ce se fabrica intr-o tara, totul se exprima in bani si totalul reprezinta PIB-ul.

Daca tragem linie, la 31 ianuarie, tot ce s-a produs deja devine avutie nationala. Plecam de la aceasta avutie nationala si in anul urmator mai adaugam ceva: nu stiu cate avioane, inca nu stiu cate automobile, inca nu stiu cate milioane de tone de grau, inca nu stiu cate stofe, costume, tot ce se fabrica. De asta ii spune valoare adaugata."

Potrivit oficialului, daca aceasta valoare adaugata creste de-a lungul unui an mai putin comparativ cu anul anterior, avem crestere negativa.

"Cand doua trimestre unul langa altul, trimestrul IV, sa spunem, din anul trecut, cu trimestrul I din anul acesta, adunate, aceste doua trimestre dau minus cu minus, deci doua trimestre de crestere negativa inseamna recesiune. Astea sunt reglementarile noi si Eurostat-ul puncteaza - Romania, la 31 martie, recesiune", a explicat consilierul guvernatorului Mugur Isarescu.

Vasilescu a aratat ca s-a vazut de multe ori pe plan international ca poate exista recesiune fara a fi criza.

"Poate fi criza fara recesiune. De fapt, criza fara recesiune, mai repede se intampla. Recesiune fara criza, totusi, mai rar, pentru ca se intampla ceva care duce tara in doua trimestre de crestere negativa. Am avut o crestere negativa in trimestrul IV din anul trecut, 0,2% si ne asteptam la o crestere negativa in trimestrul I sau cel mult crestere zero", a adaugat el.

