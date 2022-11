Zona euro se adanceste in recesiune. Care este solutia?

Economia din zona euro este pe cale de a avea cel mai prost trimestru de la recesiunea terminata in 2009 pana in prezent, potrivit unor sondaje in mediul de afaceri.

Companiile din domeniul serviciilor, cum ar fi bancile sau hotelurile, care reprezinta o mare parte din economia zonei euro, au avut o luna noiembrie deosebit de dificila, fiind nevoite sa concedieze si un numar mai mare de oameni, la un ritm accelerat.

In mai multe tari din zona euro, urmeaza sa fie luate noi masuri de austeritate, in timp ce criza datoriilor cotinua sa puna probleme liderilor, care nu reusesc sa se puna de acord asupra deblocarii banilor din imprumutul pentru Grecia.

"Ingrijorarile privind perspectiva economica sunt din ce in ce mai mari, pe masura ce ne apropiem de sfarsitul anului", a spus Chris Williamson, economist sef la Markit, citat de Reuters.

El a adaugat ca firmele germane, in special, au devenit mai pesimiste in privinta anului viitor. "Daca economia interna a Germaniei, cea mai mare tara din zona euro, slabeste, este rau pentru tot restul regiunii, mai ales ca situatia nu este mai buna in afara regiunii", a spus Williamson.

In zona euro, economia este estimata a scadea cu 0,5 la suta in trimestrul patru, fiind cea mai importanta contractie de la primul trimestru din 2009. Astfel, scaderea economica va fi si mai accentuata decat in trimestrul al treilea, cand datele oficiale au aratat o depreciere de 0,1 procente.

Potrivit economistilor, in lunile iulie si august, productia industriala mai insemnata a ajutat rezultatele, fiind motivul pentru care economia nu a scazut atat de mult in al treilea trimestru.

Care este solutia

Foarte putini jucatori din mediul de afaceri au incredere ca lucrurile se vor indrepta prea curand. In prezent, oamenii de afaceri sunt mai pesimisti decat oricand in intervalul de dupa inceputul anului 2009.

Atat productia, cat si comenzile sunt in declin masiv, o tendinta care se anunta a fi de durata, in 2013.

De asemenea, potrivit economistilor intervievati de Reuters, Banca Centrala Europeana (BCE) ar putea hotari reducerea ratei dobanzii de politica monetara la un nou nivel minim, de 0,5 la suta, de la 0,75% in prezent.

Totusi, potrivit unor economisti de la Universitatea Columbia, solutia pentru schimbarea tendintei de crestere economica extrem de scazuta sau stagnare ar fi tocmai rate ale dobanzii mai mari, relateaza Bloomberg.

Desi pare un paradox, "remediul" poate fi aplicat, daca motivul deprecierii economice este un soc al increderii, pe care creditele mai ieftine nu reusesc sa-l inverseze.

Astfel, ratele dobanzii de politica monetara din ce in ce mai scazute nu ajuta, consumatorii asteptand, pur si simplu, vremuri mai bune.

Daca ratele scazute nu motiveaza clientii, raspunsul trebuie sa fie exact opusul: o crestere a ratelor. "Avand efecte in salariile reale, perspectiva cresterii inflatiei stimuleaza angajarile, ridicand economia", a explicat Stephanie Schmitt-Grohe si Martin Uribe, realizatorii studiului.

Potrivit acestora, reducerea increderii consumatorilor finali si a companiilor este de vina pentru a scaderea economica, iar, dupa cum se vede in SUA si Japonia, o rata a dobazii zero nu ajuta la nimic.

