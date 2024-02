Recomandarile FMI la incheierea vizitei în Romania. Situatia fiscala a tarii se apropie de dezastru

Fondul Monetar Internaţional recomanda autoritatilor romane introducerea impozitarii progresive a veniturilor personale, cresterea veniturilor din TVA, inclusiv prin taxarea, mai multor produse cu cota standard de 19% si introducerea unei taxe pe carbon in transporturi si construcții

Misiunea FMI, condusă de Jan Kees Martijn, s-a aflat la Bucuresti, in aceasta saptamana, pentru a analiza recentele evolutii economice si financiare si pentru o revizuire a prognozelor macroeconomice.

În concluziile publicate la finalul vizitei, expertii prognozeaza deficite fiscale de peste 6% din PIB in urmatorii ani, avand in vedere costurile atasate noii legi a pensiilor si subliniaza ca, in aceste conditii, sunt necesare noi masuri care sa reduca deficitele la niveluri sustenabile. Evident, este vorba de noi impozite.

„Pachetul fiscal de anul trecut a fost un pas in directia corecta si a creat venituri suplimentare. Cu toate acestea, noi prognozam deficite fiscale de peste 6% din PIB in urmatorii ani, avand in vedere costurile noii legi a pensiilor. Noi masuri vor fi necesare pentru a reduce deficitul la niveluri sustenabile”, se precizeaza intr-un comunicat FMI, citat de Agerpres.

Cum vede FMI rezolvarea dezastrului fiscal creat de Guvern. Tot mediul privat va plati

Desi eforturile pentru a limita cheltuielile care nu au legatura cu pensiile si de imbunatatire a eficientei guvernului si administratiei fiscale, subliniate și de Risco.ro, sunt binevenite, contributia lor potentiala la ajustarea fiscală este limitata, in special pe termen scurt. „Veniturile din taxe ale României sunt cu mult sub nivelul din tarile comparabile si prea mici pentru a sustine servicii publice la standarde UE. În consecinta, nu există o cale realistă de progres fara o reformă substantiala a politicii fiscale”, sustin expertii FMI.

Interesant e ca FMI pare a ignora faptul ca dezastrul fiscal romanesc a fost cauzat de guvern, care pentru a-si asigura voturile și pentru a-si satisface clientii, a plătit gras angajații aceluiasi stat, care au salarii mult peste cele din mediul privat, care le asigura fondurile, iar acum le plăteste excesele. Asta, in conditiile in care, mediul privat, furnizorul de capital al statului nu beneficiaza de niciun spital nou construit în ultimii 33 de ani, de o autostrada finalizata cap-coada sau de un oras care poate furniza o viata comparabila cu cea din Occident, dar este forțat sa plătească taxe din ce în ce mai mari către același stat pentru a-i asigura existenta și a-i păstra avantajele.

Astfel, FMI recomanda reforma impozitului pe venit prin eliminarea scutirilor ramase, inclusiv prin reducerea pragului pentru microintreprinderi si, eventual, prin introducerea unui impozit progresiv. O alta opţiune menţionată de experţii FMI este cresterea veniturilor din TVA, inclusiv prin impozitarea mai multor produse la cota standard.

De asemenea, experţii FMI recomandă introducerea unei taxe pe carbon în sectoarele transporturilor si constructiilor sau a unor accize suplimentare pe combustibilii fosili precum si cresterea impozitarii proprietatilor, daca este posibil, prin punerea in aplicare a reformelor deja pregătite.

In ceea ce priveşte perspectivele pentru 2024, experţii FMI se asteapta ca economia romaneasca sa inregistreze o crestere de circa 3%, pe fondul consolidării consumului si cererii externe, iar inflatia de baza ar urma sa revina treptat in intervalul tinta al BNR pana la sfarsitul anului 2025.

Cu toate acestea, creşterile salariale de două cifre pot împiedica normalizarea inflaţiei, avertizează experţii FMI. În aceste condiţii, politica monetară trebuie să rămână una restrictivă până când vor apărea dovezi clare că inflaţia de bază este pe o traiectorie descendentă clară spre intervalul ţintă al BNR.

În prezent, Romania nu are in derulare un acord de finantare cu FMI, insa institutia financiara evalueaza anual evolutia economiei romanesti, in baza consultarilor pe Articolul IV, care examineaza situatia financiare si economica la nivel national si emite recomandari generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare si economice de urmat pentru asigurarea stabilitatii si a unei evolutii pozitive la nivelul economiei.