Reducerea deficitului bugetar, misiune imposibila, in conditiile in care mediul privat e supus la cresterea repetata a taxelor, iar bugetarii la salarii marite si pensii speciale

Romania ar putea avea nevoie de sapte ani pentru reducea deficitului bugetar pana la ţinta prevazuta in regulile Uniunii Europene, in conditiile in care guvernul de la Bucuresti se confrunta cu rezistenta opiniei publice la masurile de disciplina fiscala intr-un an electoral, a spus Marcel Bolos, ministrul Finantelor

Ministrul Finantelor a apreciat ca un regim de reduceri bugetare anuale echivalente cu 0,5% din PIB, conform noilor reguli fiscale ale UE, reprezinta o provocare „foarte dificila” si ca probabil Romania va avea nevoie de cei sapte ani prevazuti de cadrul fiscal pentru a reduce deficitul bugetar pana la 3% din PIB, de la un nivel de 5% din PIB prognozat pentru acest an, un ritm mai lent decat se preconiza initial.

„Pur si simplu nu stiu daca o ajustare mai importanta este posibila pentru noi. Este un an electoral, iar reducerile de cheltuieli sunt un subiect sensibil in tara noastra”, a spus Marcel Bolos intr-un interviu pentru Bloomberg.

Guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat doua majorari de pensii pentru acest an precum si salarii mai mari pentru profesori si este posibil sa se confrunte cu presiuni vizand majorarea salariilor si din partea personalului de sanatate si politie, ceea ce ar insemna noi cheltuieli. Cu toate acestea, Marcel Bolos afirma ca veniturile din taxe vor fi majorate in acest an gratie masurilor de combatere a fraudelor fiscale si imbunatatirii colectarii veniturilor prin implementarea tehnologiei digitale.

Chiar si acest orizont bugetar de sapte ani depinde daca agentiile de rating vor considera cheltuielile electorale drept sustenabile si vor amana posibile retrogradari. Desi UE a introdus o anumita flexibilitate cand vine vorba de regulile fiscale, agentiile de rating ar putea sa nu fie la fel de indulgente daca planurile de cheltuieli vor fi anuntate fara o imagine clara cu privire la venituri, a subliniat Bolos.

Romania, care era vizata de o procedura de deficit excesiv inca inainte de pandemie, are cel mai mic rating din categoria „investment grade” cu perspectiva stabila din partea tuturor celor trei mai agentii de rating. Fitch Ratings are programata o revizuire a ratingului Romania chiar saptamana viitoare, potrivit Risco.ro.

„Am vorbit cu agentiile de rating care ne-au avertizat cu privire la majorarile de cheltuieli publice in contextul mai larg al unui an electoral. Le-am indemnat sa ia in calcul punctele tari ale Romaniei in comparatie cu tarile care beneficiaza de un rating similar, precum nivelul ridicat al investitiilor si datoria publica scazuta”, a precizat ministrul Finanţelor.

Anul trecut, Romania nu a reusit sa tina sub control deficitul public, care a ajuns la 5,7% din PIB desi tinta initiala era de 4,4% din PIB, in pofida faptului ca guvernul de la Bucuresti a aprobat mai multe pachete de reduceri de cheltuieli. Asta in conditiile in care veniturile din taxe ale Romaniei, care reprezinta 27% din PIB, se numara printre cele mai mici din UE.

Romania a obtinut o mai mare flexibilitate fiscala din partea UE, din cauza nevoilor de majorare a cheltuielilor cu apararea, asistenta refugiatilor, sprijinul fermierilor si rutele de export de cereale care au legatura cu invazia ruseasca in Ucraina.

Cu toate acestea, deficitul bugetar a pus Romania si mai departe de ambitia sa de a adera la zona euro in anii urmatori, spune Marcel Boloş. „Atata timp cat nu intram pe o traiectorie clara de consolidare fiscala, aderarea la zona euro ramane doar un obiectiv pe termen lung”, a conchis ministrul Finantelor.

Ceea ce pare a uita Bolos, ca si toti ceilalti „oficiali” ai statului, sunt cheltuielile enorme cu salariile mai mari decat in mediul privat ale celor peste 1,2 milioane de bugetari. De asemenea, Bolos uita de cheltuielile mult peste posibilitati cu cele mai mult de 12.000 de pensii speciale, acordate slujbasilor devotati ai statului, care nu au excelat prin nimic, cu exceptia obedientei.

