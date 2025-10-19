După ce coaliția a isterizat populația de când se tot chinuie să facă reforma administrației, Kelemen Hunor spune că s-a ajuns, în sfârșit, la o variantă finală

Autor: Luca Dinulescu
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 22:02
188 citiri
După ce coaliția a isterizat populația de când se tot chinuie să facă reforma administrației, Kelemen Hunor spune că s-a ajuns, în sfârșit, la o variantă finală
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că s-a ajuns în sfârșit la o formulă pentru reforma administrației locale, la pachet cu cea centrală. FOTO UDMR

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunţă că în privinţa reformei administraţiei, în coaliţie s-au întors la desființarea a 10% din posturile efectiv ocupate, adică 30% din totalul posturilor, practic în jur de 12.700 de posturi, măsură care să se aplice şi administraţiei centrale. El a menţionat că Pachetul 3 va include şi măsuri de stimulare a economiei, iar în noiembrie coaliția l-ar îl pot aproba.

”În această săptămână, la coaliţie ne-am întors la (varianta de desființare a, n.r.) 10% din posturile efectiv ocupate. Asta înseamnă 30% din totalul posturilor, 12.700 de posturi efectiv ocupate, pe de-o parte, dar să facem împreună cu administraţia centrală, sunt de acord, trebuie făcută împreună cu administraţia centrală şi să facem împreună cu acel pachet în care sunt câteva prevederi prin care vom stimula economia în anii care urmează”, a declarat Kelemen Hunor la Antena 3.

Liderul UDMR a precizat că, ”dacă va fi un pachet, va fi un pachet cu 3 proiecte de legi, pe administraţia centrală, pe administraţia locală şi pe zona economică şi de şomaj”.

”Asta a fost discuţia în această săptămână, în coaliţie şi dacă reuşim să punem acest pachet, atunci undeva în noiembrie îl putem aproba”, a arătat Kelemen Hunor.

Un fost premier al României arată cu degetul spre numărul mare de taxe instituite de Guvern. „Obiectivul real nu este maximizarea bunăstării cetățenilor”
Un fost premier al României arată cu degetul spre numărul mare de taxe instituite de Guvern. „Obiectivul real nu este maximizarea bunăstării cetățenilor”
Într-un nou mesaj pe rețeaua sa de socializare, fostul premier Florin Cîțu arată cu degetul spre Guvern în cazul numeroaselor taxe care, spune acesta, le-au fost impuse românilor. De...
„România e în Bolojan retrograd”. Fifor, ieșire dură la adresa premierului: „Singurul care vede 'reforme' e cârmaciul de la Oradea. Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid”
„România e în Bolojan retrograd”. Fifor, ieșire dură la adresa premierului: „Singurul care vede 'reforme' e cârmaciul de la Oradea. Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid”
Deputatul PSD Mihai Fifor declară, duminică, în contextul mesajelor transmise la Congresul PES din Amsterdam, că Europa merge înainte iar România, aflată în „Bolojan retrograd”,...
#economie, #reforma administratie publica, #coalitia de guvernare , #administratie locala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. După ce coaliția a isterizat populația de când se tot chinuie să facă reforma administrației, Kelemen Hunor spune că s-a ajuns, în sfârșit, la o variantă finală
  2. Un fost premier al României arată cu degetul spre numărul mare de taxe instituite de Guvern. „Obiectivul real nu este maximizarea bunăstării cetățenilor”
  3. Surpriză: orașul din România care a intrat în topul european
  4. Câți bani cheltuiesc românii pe mâncare comandată. Sectorul tradițional, depășit de serviciile tip delivery
  5. „România e în Bolojan retrograd”. Fifor, ieșire dură la adresa premierului: „Singurul care vede 'reforme' e cârmaciul de la Oradea. Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid”
  6. Motivele pentru care un mecanic cu zeci de ani experiență nu și-ar cumpăra niciodată o mașină electrică. "Este cea mai mare loterie"
  7. Meta retrage aplicația Messenger pentru Windows și Apple. Ce se întâmplă acum și ce alternative există
  8. Ce înseamnă să ai succes în România anului 2025. Mai sunt suficiente casa și mașina? „Am avut o discuție cu o doamnă care are 3.000 de euro pe lună”
  9. Franța se prăvălește în tendințele agențiilor de rating ca urmare a crizei politice. S&P a retrogradat ratingul țării de la AA- la A+
  10. De la București la Focșani, numai pe autostradă, de luna viitoare. Șeful CNAIR se laudă cu lucrările care avansează cu „360 de muncitori și 239 de utilaje”