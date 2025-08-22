Relansarea economiei naționale, promisă, dar amânată sine die, indiferent de orientarea politică a guvernelor

Partea cea mai importantă a economiei naționale, industria, după ce a fost decimată prin privatizările neinspirate, să fiu delicat, a ajuns la cote din PIB greu de înțeles, în contextul celorlalte țări membre UE. Până și Bulgaria are o pondere în PIB mai mare ca a noastră. Și nimeni nu a răspuns pentru rezultatele privatizărilor „reușite” sau pentru structura investițiilor, deși sume importante din buget au fost alocate pentru acest capitol.

Deși mulți demnitari au clamat relansarea industrială ca principal proces de creștere a veniturilor bugetului de stat, de păstrare a potențialului uman, bine pregătit, în țară, de reașezare a raporturilor dintre plata muncii și costurile primare (energie, gaze, combustibili), vedem că mai nimic din ce au promis cei care au câștigat alegerile pentru gestionarea țării nu prea se întâmplă. Sau se întâmplă… aplicarea pachetului 1 de măsuri. Știm cu toții care sunt.

Cred că fundația acestui program de relansare a producției industriale ar trebui să fie concepută de experți avizați, cu determinarea sectoarelor în care țara are resurse, și slavă Domnului, nu ducem lipsă, iar apoi să se stabilească cum se pot maximiza exploatările acestor resurse prin procesare cu tehnologia secolului 21, în acord cu condițiile de mediu acceptate în prezent, să nu ne mai trezim ca la investițiile energetice care, deși sunt finalizate în procente de 85-95%, nu pot fi puse în funcțiune pe motive de mediu.

Nu cred că justificările celor care se opun acelor obiective hidroenergetice sunt valabile, atât timp cât urgența creșterii capacităților energetice este la cote greu de contrazis. Iar de acestea depinde soarta milioanelor de cetățeni care plătesc facturile de utilități, iar după aceea rămân cu prea puține resurse pentru traiul zilnic. Dacă protecția nu știu cărei păsări rare este mai importantă decât viața oamenilor, cred că obiectivele de mediu trebuie reconsiderate.

După stabilirea țintelor industriale cu procent de valorificare mare, ar trebui lansată o ofertă din partea guvernului pentru firmele interesate, în vederea negocierilor, pentru construirea unui Parteneriat Public-Privat echitabil. La acel moment va fi necesară și publicarea necesarului de forță de muncă calificată, cu un nivel de salarizare atractiv, adresabil și expaților plecați în vestul Europei, cca 6 milioane (acum au ajuns și guvernanții la această cifră, eu am susținut de acum 3 ani că această cifră este cea reală), pentru că sunt convins că o mare parte dintre ei s-ar întoarce dacă nivelul de salarizare ar fi apropiat de ce câștigă în vest.

Chestia cu avantajul competitiv, forță de muncă calificată plătită la minim pe economie, trâmbițată ani de zile, am văzut unde ne-a adus. Nici acum nu cred că lumea a uitat fenomenul Nokia, care după doi ani a părăsit România. Așa palmă, mai rar. Dar poate a fost bună, să ne trezim. Dacă refacem industria, ar fi bine să o facem pe criterii competitive, ca în țările dezvoltate, inclusiv la salarii. Altfel nu cred că succesul ar putea fi asigurat. Automatizarea și digitalizarea proceselor vor putea ridica nivelul de productivitate în acord cu competiția, designul și proprietățile tehnice fiind atuuri care ar putea asigura desfacerea produselor, stimulente pentru cumpărători care aleg produse „fabricat în România”, fiind un bonus necondiționat, ca o dovadă de recunoștință că este sprijinită industria românească.

„Ministrul Finanțelor, dl. Alexandru Nazare, transmite miercuri, după o întâlnire cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al SUA la București, că trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea în atragerea de investiții străine și avem nevoie de reguli clare, stabile și echilibrate, pentru ca investitorii serioși să găsească în România un mediu predictibil. El mai arată că România are nevoie de capital, tehnologie și know-how, iar SUA rămâne unul dintre partenerii noștri importanți în acest proces.” – preluare dintr-un articol recent.

Dacă demnitarii responsabili din Ministerul Economiei, împreună cu cei de la Finanțe, cu cei de la Muncă, cu cei de la Energie și cei de la Agricultură, nu se așează la masă să contureze o strategie națională, cu un plan de dezvoltare pe sectoare industriale eficiente, la nivelul actual al cererii piețelor, e greu de crezut că vor veni investitorii, fie ei chiar și prietenii noștri americani, care să ne spună ce și cum să producem, iar noi să spunem da sau nu.

Determinarea necesităților locale, fie în sectoare energetice, electronice, bunuri de larg consum eficiente energetic, pentru locuințe inteligente, echipamente pentru agricultură modernă, sisteme de irigații automatizate, linii de procesare alimente – și lista e lungă – vor putea fi introduse într-o strategie bine articulată, prin ale cărei tactici, gândite de specialiști și cu ajutorul important al AI, să putem oferi viitorilor parteneri o paletă largă de variante de investiții pe domenii de actualitate sau cu valoare de întrebuințare ridicată.

Majorarea nivelului salarial, corelat cu nivelul coșului de consum stabilit de INS, lărgirea pieței de bunuri de larg consum, eliminarea importurilor pentru acestea, vor fi asseturi importante în echilibrarea bugetului de stat, în creșterea valorilor încasate la bugetele de asigurări sociale și de sănătate, ocazie cu care ar putea fi relaxate și valorile TVA sau ale impozitelor și taxelor, majorate acum, care, după cum declara o agenție de consultanță fiscală privind rezultatele pe primul semestru, nu prea au făcut progrese în reducerea deficitului bugetar.

Procentul industriei în formarea PIB ne plasează sub media europeană, deși în trecut erau ani în care ne comparăm, ca procent în PIB (nu ca valori nete), cu Germania.

Avem de recuperat mult, dar începutul trebuie făcut cu stabilirea cadrului național în care sectoarele cu eficiență mărită să poată fi puse în valoare, ofertate, iar diversitatea formulelor de asociere deja uzitate poate permite, rapid, consensuri comerciale. Cât despre procesele de avizare și demarare a investițiilor, având digitalizarea sub același ministru, nu cred că este o problemă elaborarea unui algoritm interinstituțional prin care toate etapele aprobărilor documentelor de înființare a obiectivelor, aprobate la nivel guvernamental, să fie digitalizate, cu limite temporale scurte și cu sancțiuni de neconformare drastice. Pentru că, din păcate, timpul este exact ceea ce ne lipsește și nici nu stă după noi.

Al doilea asset al României – agricultura – trebuie trezită din letargia în care se complace. În continuare, subvenția pe hectar este mult sub media europeană, iar europarlamentarii noștri contemplează, probabil, arhitectura occidentală, condițiile egale de concurență în piața comună fiind bune numai pentru declarații în PE sau CE. Poate e momentul, dacă tot suntem sugrumați cu jaloane neîndeplinite din PNRR și cu fonduri din programele sectoriale neatacate, să refacem tot lanțul de producție–desfacere al agriculturii, încurajând asocierile între fermieri și dând subvenții pentru lansarea procesării materiilor prime. E păcat de pământul românesc să fie vitregit, ba de climă, ba de inundații, iar când rodește, munca oamenilor să fie diminuată de interese meschine, așa-zis „comunitare”. Dacă suntem membri UE, avem aceleași drepturi toți, nu unii mai egali ca alții.

Aș fi bucuros să văd, după 6 luni, armonia colaborării guvernamentale care aduce în economia românească mari investiții industriale, chiar și militare, prin care nivelul de trai al populației, gradul de civilizație și devotamentul clasei politice să fie lăudate în mediile internaționale, pentru un motiv esențial în viitorul națiunii: sprijinul clasei politice la creșterea nivelului de trai al populației a fost răsplătit cu creșterea ponderii aderenților la partidele civilizate, europene (nu pro, pentru că noi suntem membri deja).

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

