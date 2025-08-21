Românii sunt în topul europenilor mulțumiți de situația lor financiară. Întrecem Germania, Italia, Franța și Spania. Bulgarii sunt cei mai nemulțumiți HARTĂ

Autor: Constantin Dimitriu
Joi, 21 August 2025, ora 14:47
Român bucuros FOTO Hepta

Românii sunt printre cei mai mulțumiți europeni de situația lor financiară, potrivit celui mai recent studiu publicat de Eurostat, cu un scor de 7 din 10, peste media europeană. În schimb, vecinii de la sud de Dunăre, bulgarii, sunt cei mai nemulțumiți.

În 2022, în medie, persoanele din UE și-au evaluat situația financiară cu 6,6 pe o scară de la 0 la 10. Această valoare este puțin mai mică în comparație cu ratingul general de satisfacție față de viață de 7,1 pentru același an.

Cele mai ridicate niveluri de satisfacție financiară au fost găsite în Olanda și Finlanda, ambele la 7,6, urmate de Suedia la 7,4 și Austria la 7,3.

La celălalt capăt al scalei, au existat 6 țări din UE în care nivelul de satisfacție a fost sub 6, ceea ce înseamnă că oamenii au fost mai mult nemulțumiți decât mulțumiți de situația lor financiară. Cel mai scăzut rating a fost înregistrat în Bulgaria cu 4,6, urmată de Grecia (5,3), Croația (5,7), Slovacia (5,8), Ungaria și Letonia (ambele la 5,9).

România, cu un scor de 7, întrece cele mai mari puteri economice ale Europei, cum ar fi Germania, Italia, Franța și Spania, țări cu importante comunități românești. De asemenea, România este și o excepție în regiune, unde nu sunt scoruri de peste 6.

Studiul este valabil pentru anul 2022, așa că nu surprinde sentimentele românilor despre situația financiară din ultimii trei ani, marcați de inflație și scumpiri.

