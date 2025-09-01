Românii își schimbă din nou obiceiurile de cumpărare. Inflația face ca magazinele „la colț de stradă” să piardă teren, supermarketurile câștigă

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 07:56
466 citiri
Românii își schimbă din nou obiceiurile de cumpărare. Inflația face ca magazinele „la colț de stradă” să piardă teren, supermarketurile câștigă
Zonă din supermarket în care sunt expuse alimente conservate FOTO Pixabay

Magazinele de proximitate, cândva vedetele comerțului urban, trec printr-o perioadă dificilă. După câțiva ani de expansiune accelerată și de investiții susținute, românii par să își mute din nou atenția spre supermarketuri.

Potrivit unui studiu Retail Zoom, în prima jumătate a lui 2025, micile magazine de proximitate au înregistrat scăderi de 3,1% în volum și de 0,1% în valoare față de aceeași perioadă a anului trecut. Practic, sunt singura categorie internațională care a pierdut teren, în timp ce supermarketurile au bifat creșteri: plus 4,1% în volume și 8,4% în valoare, scrie Economica.

De la boom în pandemie, la cifre noi în 2025

Pandemia a favorizat apariția și extinderea rapidă a lanțurilor de tip convenience – Shop&Go, Carrefour Express, La Doi Pași Extra, Froo sau Inmedio. Investițiile erau mai mici, francizele se deschideau ușor, iar consumatorii preferau proximitatea. În 2020–2021, segmentul marca salturi de 8% anual, iar chiar și în 2023, în ciuda unei piețe aflate pe minus, convenience-urile reușeau să crească valoric cu peste 18%.

Astăzi, însă, realitatea arată diferit. Inflația și nesiguranța economică i-au determinat pe clienți să revină la supermarketuri, unde prețurile și promoțiile sunt mai atractive. În contrast, doar rețelele locale au pierdut mai mult decât convenience-urile: minus 6,2% la volum și 1,6% la valoare.

Pe piață, hypermarketurile și cash&carry au avut creșteri modeste: 1,7% în volum și 4,1% în valoare. Dar, spre deosebire de magazinele mici, acestea nu se mai află pe o pantă descendentă, cum se întâmpla în 2023, când pierdeau aproape 3% din vânzări în volum.

Ajutorul militar pentru Ucraina a ajuns la al 23-lea pachet, dar este ținut secret. A umflat sau nu deficitul? „Chiar dacă ar fi o sursă pentru deficit, merită”
Ajutorul militar pentru Ucraina a ajuns la al 23-lea pachet, dar este ținut secret. A umflat sau nu deficitul? „Chiar dacă ar fi o sursă pentru deficit, merită”
Sunt multe subiecte care incită opinia publică cu privire la dificultatea economică în care se află România, dar poate că niciunul nu este mai controversat decât ajutorul militar oferit de...
România a început să investească atât de puternic în regenerabile, încât devine hub regional pe o piață de zeci de miliarde de dolari anual
România a început să investească atât de puternic în regenerabile, încât devine hub regional pe o piață de zeci de miliarde de dolari anual
Energia regenerabilă are o importanță de necontestat în România, iar indicatorii cei mai importanți care atestă acest lucru sunt doi: faptul că se investește tot mai mult, dar și că,...
#economie, #Romania, #supermarket , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Camere radar pe podul suspendat de la Braila. Soferii sunt nemultumiti si cer masuri ca sa nu se mai strice asfaltul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FCSB a ratat marea lovitura: 18.600.000 de euro! Anuntul facut de UEFA

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Românii își schimbă din nou obiceiurile de cumpărare. Inflația face ca magazinele „la colț de stradă” să piardă teren, supermarketurile câștigă
  2. Visul economic european, în pericol. Ce spun analiștii UE despre șansele reale ale blocului comunitar de a face față Rusiei, climei și extremismului de dreapta
  3. Antreprenoriatul feminin în 2025. Reușesc femeile în business pe cont propriu sau se lovesc de un zid de misoginie?
  4. Ministrul Mediului: Programul Rabla va fi lansat până la sfârșitul lui septembrie
  5. România, detașat pe ultimul loc în UE la folosirea de materiale reciclate în economie. Media UE este de 10 ori mai mare. Olanda, campioană absolută
  6. Șeful Dacia, Denis le Vot, pregătit să plece, supărat că nu a fost ales la conducerea Renault. Cum rămâne cu mașinile pe care le pregătește Dacia SURSE
  7. Microsoft pregătește cea mai așteptată schimbare din Word. Ce va face automat de acum cea mai utilizată aplicație din Windows
  8. Trenul a ajuns „un moft” mai mare ca avionul. Paradox tipic românesc: De ce cursele feroviare sunt mai scumpe decât cele aeriene
  9. România a început să investească atât de puternic în regenerabile, încât devine hub regional pe o piață de zeci de miliarde de dolari anual
  10. Prețul gazelor rămâne plafonat până la 31 martie 2026, deci până la finalul sezonului rece, promite ministrul Energiei, Bogdan Ivan