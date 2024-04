Romania a intrat, in weekend, in Schenghen aerian si maritim, dar minimum 70% dintre marfuri se transporta terestru, usa ramasa inchisa pentru romani

Romania a intrat in Schenghen aerian si maritim din noaptea de sambata spre duminica. La Bucuresti, iar oamenii politici au sarbatorit evenimentul, desi nu inseamna foarte mult, important fiind accesul terestru

Prezent vineri la Timisoara, la inaugurarea unui terminal al Aeroportului International, premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca aderarea la Spatiul Schengen aerian si maritim de la 31 martie constituie o victorie a Romaniei si a dat asigurari ca se urmareste o aderare completa, si cu frontierele terestre, pana la finalul anului.

Ministerul Afacerilor Interne a informat ca, in ceea ce priveste traficul prin punctele de trecere a frontierei aeriene, incepand cu data de 31 martie, odata cu aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, persoanele care efectueaza zboruri catre sau dinspre state membre Schengen nu vor mai trebui sa treaca prin controlul de frontiera.

Astfel, potrivit Risco.ro, in aeroport, dupa ce vor face controlul de securitate, pasagerii vor merge direct catre poarta de imbarcare fara a se mai opri la filtrele Politiei de Frontiera pentru a le fi verificate documentele de calatorie.

„Este important de mentionat ca toti pasagerii vor avea nevoie in continuare de un document de calatorie valabil. In ceea ce priveste minorii, precizam ca acestia vor putea calatori in Spatiul Schengen cu exact aceleasi documente pe care trebuie sa le detina si la acest moment atunci cand se deplaseaza in strainatate”, a precizat Ministerul de Interne.

Aderarea unei tari la Spatiul Schengen are ca efect ridicarea controalelor intre frontierele interne dintre statele membre Schengen, care aplica in intregime acquis-ul Schengen, fiind creata o singura frontiera externa, unde controalele se desfasoara conform unui set de reguli clare in materie de vize, migratie, azil, precum si masuri referitoare la cooperarea politieneasca, judiciara sau vamala, arata Politia de Frontiera.

„Asta nu inseamna ca nu sunt in continuare controale vamale sau controale fiscale si asa mai departe. Dar e un avantaj pentru ca, intr-adevar, Portul Constanta devine in momentul asta mult mai atractiv. E vorba si de contextul cu razboiul din Ucraina”, a precizat Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

In prezent, 27 de state europene sunt membre cu drepturi depline in Acordul Schengen, dar Romania si Bulgaria sunt state membre cu drepturi partiale.

Marea problema a acestei decizii e faptul ca minimum 70% dintre marfurile care intra in Romania o fac terestru, deci asteptarile si de doua zile la granita raman, atat la intrare, cat si la iesire. Prin urmare, „marea performanta” a guvernului Ciolacu, nu inseamna aproape nimic pentru economia romaneasca, aflata intr-o forma slaba in prezent, in primul rand din cauza nepasarii guvernului, care incearca sa impoziteze agresiv romanii si afacerile lor, pentru ca are nevoie de bani pentru alegeri si pentru a-si plati favoritii, plasati in pozitii caldute la stat si platiti cu mult mai bine decat angajatii din mediul privat, cei care le asigura salariile.

