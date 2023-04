România, al doilea deficit guvernamental din UE în 2022. Care a fost nivelul veniturilor și cheltuielilor

România a încheiat 2022 cu un deficit guvernamental de 6,2% din PIB, al doilea din Uniunea Europeană, la egalitate cu Ungaria.

Deficitul a scăzut în comparație cu 2021 și 2020, dar se păstrează încă la un nivel dublu față de pragul de 3% din PIB impus de Comisia Europeană.

Cheltuielile guvernamentale raportate la PIB sunt cu zece procente sub media europeană, în timp ce nivelul veniturilor este inferior cu 13 procente celui mediu european.

Deficit excesiv în 11 membre UE

Deficitul guvernamental raportat la PIB a scăzut în 2022 la 3,6% în zona euro de la 5,3% în 2021. Iar scăderea pentru UE este de la 4,8% în urmă cu doi ani la 2,4% în 2022, anunță Eurostat.

În ceea ce privește datoria guvernmentală ca procent din PIB, nivelul a scăzut în zona euro de la 95,5% în 2021 la 91,6% la finele lui 2022, iar în UE de la 88% la 84%.

Un număr de 20 de state din cele 27 de membre UE au încheiat 2022 pe deficit. Cele mai mari dezechilibre au fost raportate în Italia (minus 8%), urmată de România și Ungaria, la egalitate, cu un deficit guvernamental de 6,2% din PIB.

Un dezechilibru mai mare de 3% din PIB, la finele lui 2022, au raportat 11 state membre UE.

Șase țări din UE au raportat excedente bugetare (veniturile mai mari decât cheltuielile), cel mai bine situându-se la acest capitol Danemarca (plus 3,3%), Cipru (plus 2,1%) și Irlanda (plus 1,6%).

Olanda este singura țară din UE care a încheiat anul 2022 în echilibru bugetar, respectiv veniturile au fost la eglitate cu cheltuielile.

Veniturile guvernamentale, o problemă în România

Nivelul cheltuielilor guvernamentale în PIB a fost în 2022 de 50,8% în zona euro și de 49,8% în UE, iar al veniturilor guvernamentale de 47,1%, respectiv 46,5%.

România a încheiat 2022 cu un PIB realizat de 1.409,78 miliarde lei și un deficit guvernamental de 87,06 miliarde lei, reprezntând 6,2% din PIB.

Nivelul deficitului este mai mic decât în 2021 (7,1%) și 2020 (9,2%), dar peste cel de la finele lui 2019, ultimul an de dinaintea pandemiei de coronavirus (4,3%).

Cheltuielile guvernamentale au reprezentat 39,7% din PIB, cu zece procente sub media europeană, în timp ce veniturile guvernamentale au fost echivalentul a 33,5% din PIB, un nivel inferior cu 13 procente mediei UE.

Datoria guvernamentală a fost de 666,61 miliarde lei, echivalând cu 47,3% din PIB.

Campioanele datoriei guvernamentale

În privința datoriei guvernamentale raportate la PIB, cele mai mari niveluri au fost înregistrate în 2022 în Grecia (171,3%), Italia (144,4%), Portugalia (113,9%), Spania (113,2%), Franța (111,6%), și Belgia (105,1%).

Un număr de 13 membre ale blocului comunitar au depășit nivelul de 60% din PIB al datoriei guvernamentale, maximul admis de normele UE pentru ca un stat să se păstreze în zona de sustenabilitate.

La polul opus, cele mai mici procente ale datoriei guvernamentale raportate la PIB au fost raportate în 2022 în Estonia (18,4%), Bulgaria (22,9%), Luxemburg (24,6%), Danemarca (30,1%), Suedia (33%) și Lituania (38,4%).