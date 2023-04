România, al treilea cel mai mare deficit de cont curent din UE în ultimele trei luni din 2022

România consemna în ultimul trimestru al anului trecut unul din cele mai mari dezechilibre din UE în privința contului curent al balanței de plăți externe.

În creștere puternică de la an la an, deficitul de cont curent este una din principalele vulnerabilități ale economiei autohtone.

UE a revenit pe excedent al contului curent, dar înregistrează deficite foarte mari în relațiile comerciale cu China, mai ales, dar și cu Rusia și Brazilia.

Aproape 6 miliarde

România a înregistrat în trimestrul IV al anului trecut al treilea cel mai mare deficit de cont curent din UE, de 5,9 miliarde de euro, potrivit Eurostat.

Cel mai mare deficit de cont curent este consemnat în dreptul Greciei: minus 9,2 miliarde euro, urmată de Franța, cu minus 6,7 miliarde euro.

Urmează România, pe trei, apoi Ungaria cu minus 4,7 miliarde euro și Cehia cu minus 3,4 miliarde euro.

La polul opus, cele mai mari excedente ale balanței de plăți externe au fost realizate în ultimul trimestru din 2022 în Germania: 53,1 miliarde euro, Irlanda: 15,8 miliarde, Danemarca: 12,3 miliarde, Suedia: 7,8 miliarde euro, Spania: 7 miliarde, Olanda: 4,3 miliarde și Italia: 3 miliarde euro.

Raportarea la PIB

Când deficitul contului curent este raportat la produsul intern brut – PIB, ordinea țărilor care consemnează cele mai mari dezechilibre se schimbă.

Pentru un calcul estimativ, România a avut în ultimul trimestru din 2022 un deficit de cont curent de 5,9 miliarde de euro la un PIB trimestrial pe final de an, date Eurostat, de 73,52 miliarde de euro (aproximativ 8%), în timp ce Franța a consemnat un dezechilibru de 6,7 miliarde la un PIB de 675,69 miliarde euro (sub 1%).

În 2021, România a înregistrat cel mai mare deficit de cont curent raportat la PIB din UE, de minus 7,2%, potrivit Eurostat. A fost urmată de Grecia și Cipru, ambele cu minus 6,8%, apoi de Letonia cu miuns 4,2% și Ungaria cu 4%. Cehia și Franța au avut deficite subunitare.

România a închis 2022 cu un deficit de cont curent de aproximativ 9% din PIB, în condițiile în care dezechilibrul a crescut cu 9 miliarde de euro (peste 50%) față de 2021, depășind 26 de miliarde de euro.

UE, datoare la China și Rusia

Uniunea Europeană a reușit în ultimele trei luni din 2022 să revină pe plus, cu un excedent de 10,5 miliarde euro, echivalentul a 0,3% din PIB. În trimestrul III din 2022 blocul comunitar înregistra un deficit de 80,4 miliarde euro, adică minus 2% din PIB.

UE a fost pe plus în relațiile comerciale cu Marea Britanie – excedent de 38 de miliarde euro, Elveția - excedent de 28,5 miliarde, Canada – excedent de 16 miliarde, SUA – excedent de 9,5 miliarde, Hong Kong – plus 7,5 miliarde, Japonia – plus 5,6 miliarde și India – excedent de 2,4 miliarde de euro.

De cealaltă parte, UE a înregistrat în ultimele trei luni din 2022 un deficit uriaș, de 57,7 miliarde euro în relațiile comerciale cu China.

UE a ieșit pe minus și în relația cu Rusia – deficit de 13 miliarde euro și Brazilia – deficit de 3,1 miliarde euro.