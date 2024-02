Romania are peste 110.000 de prosumatori cu o putere instalata de 1.400 MW. Numarul acestora a inceput sa scada de anul trecut

Numarul prosumatorilor depaseste 110.000, iar puterea instalata era de peste 1.400 MW, la 31 decembrie 2023, inregistrandu-se o incetinire in ceea ce priveste numarul acestora in ultima luna a anului

„Ultimele date cred ca le-am pus pe site. Sunt peste 110.000 de prosumatori cu putere instalata, la 31 decembrie 2023, de putin peste 1.400 MW. Am vazut o incetinire ca si numar de prosumatori, in decembrie, dar probabil se datoreaza specificitatii lunii decembrie, cand intreaga activitatea incetineste putin. De remarcat este faptul ca exista un trend de instalare de capacitati in zona persoanelor juridice mult mai accentuat decat in zona persoanelor fizice”, a spus Viorel Alicus, director in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).

In opinia acestuia, persoanele juridice sunt interesate sa-si protejeze afacerea de volatilitatea preturilor din piata, si potrivit lui Alicus, este destul de greu sa fie facute prognoze deoarece trendul este diferentiat, situatie confirmata si de Risco.ro.

„Cu toate ca numarul de prosumatori este posibil sa nu creasca cu aceeasi viteza, nu acelasi lucru se poate spune despre capacitatea instalata, unde trendul se poate mentine, ba chiar ar fi posibil sa accelereze. In acest context, apare problema de presiune asupra retelelor de distributie, in special - si ce se poate face in acest sens”, a mentionat Viorel Alicus.

Totodata, el a subliniat ca stocarea este primul lucru care trebuie incurajat prin legislatia primara si prin fonduri deoarece este in beneficiul prosumatorilor din piaaa, reducandu-se astfel costurile in zona de distributie, cu potentiale investitii extrem de costisitoare in cazul in care s-ar face in lipsa acestor capacitati de stocare.

Ads

„Probabil ca dupa o astfel de masura urmeaza flexibilizarea retelelor. As putea sa va dau ca exemplu ceea ce se intampla in Australia, dar noi mai avem pana acolo. Trebuie sa facem primul pas cu stocarea pentru a rezolva problema de capacitate actuala in retelele de distributie, in special in zona de joasa tensiune. Stocarea insa va fi nevoie sa fie implementata chiar si la nivel de sistem energetic national, nu numai la joasa tensiune", considera Viorel Alicus.

Insa tot la finalul anului trecut, Organizatia Patronala a Producatorilor de Energie din Surse Regenerabile (PATRES) spunea ca prosumatorii nu sunt o problema, sunt o megaoportunitate. Problema tine de calitatea retelei de distributie a energiei electrice, sustin reprezentantii.

„Inca din 2021, cand a inceput sa creasca foarte mult pretul energiei, era previzibil ca va urma un boom al prosumatorilor. Ca urmare, s-a acordat sprijin celor care doresc sa devina prosumatori prin programul Casa Verde. Distribuitorii ar fi trebuit sa se pregateasca: sa cumpere mai multe contoare, sa intareasca reteaua. Operatorii spun acum ca din cauza invertoarelor instalate de prosumatori creste tensiunea in retea. Corect, creste cu 3-5 volti! Ce nu se spune este ca tensiunea in retea a fost si este mult mai mare decat standardul de calitate. Era evident ca vor aparea aceste probleme!”, sustine PATRES. „Este un mit faptul ca prosumatorii isi instaleaza capacitati supradimensionate, subliniaza acestia.