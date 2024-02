România, cea mai mare inflație din UE în ianuarie. Activitatea Guvernului sau lipsa acesteia sunt printre principalele cauze

Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna ianuarie pana la 3,1%, de la 3,4% in decembrie, insa in Romania rata anuala a inflatiei a fost de doua ori mai mare decat media din blocul comunitar si in crestere fata de luna decembrie a anului trecut, arata datele publicate de Eurostat

In prima luna a acestui an, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei au fost Romania (7,3%), urmata la mare distanta de Estonia (5%) si Croatia (4,8%). La polul opus, tarile membre UE cu cele mai scazute rate anuale ale inflatiei au fost Danemarca si Italia (ambele cu 0,9%),urmate de Letonia, Lituania si Finlanda (toate cu o inflatie de 1,1%).

Comparativ cu luna decembrie 2023, rata anuala a inflatiei a scazut in 15 state membre, a ramas stabila intr-o singura tara si a crescut in 11 state, inclusiv in Romania de la 7%, pana la 7,3%.

In zona euro, rata anuala a inflatiei a scazut de la 2,9% in luna decembrie, pana la 2,8% in luna ianuarie. De asemenea, Eurostat arata ca inflatia de baza (core inflation), adica ceea ce ramane dupa ce sunt eliminate preturile pentru bunuri volatile, precum energia si alimentele, a scazut pana la 3,6%, de la 3,9% in decembrie.

Un alt indicator care, pe langa preturile la energie si alimente, exclude si preturile la tigari si alcool, a crescut pana la 3,3%, de la 3,4% in luna decembrie. Inflatia de baza este indicatorul urmarit cu atentie de BCE la elaborarea deciziilor sale de politica monetara.

In cazul Romaniei, Institutul National de Statistica (INS) a informat anterior ca rata anuala a inflatiei a urcat in luna ianuarie 2024 la 7,41%, de la 6,61% in decembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,64%, cele nealimentare cu 7,36%, iar serviciile cu 10,91%. Potrivit Risco.ro, statul trebuie cautat intre cele mai importante motive ale cresterii inflatiei.

Cauza cea mai evidenta e majorarea taxelor in mai multe randuri impusa de guvern, ramas cu prea putini bani de impartit pentru camarila sa politica. Ca de obicei, de altfel, Guvernul, indiferent de premier, se dovedeste prea putin interesat de soarta populatiei, obligata sa plateasca preturi comparabile cu Occidentul, la venituri de maximum jumatate fata de tarile vestice, dar foarte interesat sa-si recompenseze potentialii votanti, majoritatea angajati la stat de acelasi regim.

Cu toate astea, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in scadere, la 4,7%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, de la 4,8% in noiembrie, si anticipeaza ca aceasta va ajunge la 3,5% la sfarsitul lui 2025.

Estimare posibil reala, dar guvernul va creste din nou taxele dupa alegeri, daca cumva PSD-PNL nu pierd puterea dupa alegerile din acest an, singura sansa a populatiei de a simti ca mana guvernului e retrasa din buzunarul sau din 2025. Daca taxele vor fi din nou majorate din 2025, vor aparea doua efecte imediate, unul mai rapid decat celalalt. Romania va fi parasita de un numar si mai mare de locuitori, iar inflatia va continua sa creasca, populatia fiind terorizata de preturile in crestere ale alimentelor, energiei, desi la nivel european acesta din urma pare a reveni la valori apropiate de normal, iar Romania e una dintre putinele tari europene care are resurse de productie energetica din toate variantele posibile, soare, vant, hidrocarburi, apa si celelelate.