Romania va avea un deficit de 6,5% anul acesta, conform estimarilor Comisiei Europene

Estimarile Comisiei Europene indica un deficit de peste 6,5% din PIB pentru Romania, in vreme ce Consiliul Fiscal considera ca acesta va fi in jur de 6,4% din PIB, daca nu se va recurge din nou la o taiere drastica a cheltuielilor de capital

Estimarile apar in raportul de analiza a convergentei „Romania - Zona Euro Monitor" nr. 15/2024 - "Europa si pierderea dividendului pacii".

„In acest context, cu multe riscuri si pericole, sunt de inteles dificultatile pe care Romania le are in consolidarea bugetara, care ar trebui sa se realizeze in urmatorii ani. Ca in alte state din UE, inflatia IPC merge in jos si este probabil sa fie in jur de 5% la finele acestui an. Din pacate, deficitul bugetar este parca incremenit la circa 6% din PIB (in metodologie europeana). Anul acesta este electoral; presiuni in crestere pe bugetul public. CE are estimari pentru 2024 ce duc deficitul la peste 6,5% din PIB. Consiliul Fiscal a estimat ca deficitul va fi in jur de 6,4% din PIB in 2024, daca nu se va recurge din nou la o taiere drastica a cheltuielilor de capital, desi programarea oficiala este de 5% din PIB. In 2025, se va simti si impactul deplin al reformei pensiilor, care inseamna circa 1,6% din PIB. Este aici o vulnerabilitate majora a economiei, ce este atenuata, partial, de nivelul inca rezonabil al datoriei publice (sub 50% din PIB), de resurse europene mari prin Cadrul Financiar Multianual (CFM) si Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR)", sustine Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal.

Potrivit acestuia, rezervele valutare ale BNR ilustreaza, situatie intarita si de Risco.ro, prin intrarea masiva de bani europeni. Daniel Daianu mentioneaza ca in 2023 a avut loc o reducere a deficitului de cont curent, ajuns la circa 7% din PIB, fata de peste 9% in 2022, pe seama, in principal, a ameliorarii raportului de schimb.

„Consolidarea fiscala este ingreunata si de confuzii in dezbaterea publica. Unii afirma ca, atat timp cat investitiile publice sunt in preajma deficitului bugetar, finantele publice nu sunt primejduite. Este o teza falsa, ce ignora faptul ca multe dintre investitiile publice sunt fonduri europene. Iar banii europeni nu finanteaza deficitul bugetar. Deficitul bugetar se finanteaza de pe piata interna si cea externa. Nici deficitul de cont curent nu este acoperit de banii europeni; finantarea se face prin investitii straine directe si imprumuturi. Banii europeni pot limita insa deficitul de cont curent, asa cum fac remiterile. Banii europeni sunt un mare beneficiu al apartenentei la UE, asa cum NATO este centura de securitate pentru Romania", continua Daianu.

Potrivit sursei citate, Romaniei i se cere, potrivit noului cadru de guvernanta economica (fiscala) din UE, sa trimita un program clar, si ca orizont de timp, de consolidare fiscala, ce ar avea ca instrument operational controlul cheltuielilor nete.

„Acest program trebuie sa tina cont de impactul reformelor sistemului de pensii si al celui de salarizare, care maresc cheltuielile rigide ale bugetului si complica procesul de consolidare fiscala. Uniunea gandeste de mai mult timp o strategie industriala care sa o ajute in competitia globala, in a tine pasul cu SUA si China in domenii de varf, inclusiv privind utilizarea inteligentei artificiale. Acum, aceasta strategie trebuie sa aiba in vedere implicatiile razboiului din Ucraina si ale altor conflicte militare. Fiindca este vorba nu numai despre concurenta economica, ci si de păstrarea pacii, a democratiei. Aceasta este marea miza a anilor ce vin, chiar daca nu putem neglija nevoia de a combate efecte nefaste ale schimbarilor de clima, pandemii, efecte ale dezastrelor naturale. Si trebuie evitata o escaladare a conflictelor militare care ar putea conduce la o catastrofa nucleara. Armele nucleare trebuie sa fie supuse unor aranjamente de control la nivel international. Europa trece prin vremuri foarte dificile si periculoase", se arata in raportul mentionat.