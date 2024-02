Romgaz a repornit, dupa amanari repetate, programul de foraj din perimetrul Caragele

Potrivit lui Sebastian Burduja, ministrul Energiei, productia la Neptun Deep va incepe, teoretic, in 2027, daca nu apare o amanare, deja cunoscuta in Romania. De asemenea, Romgaz va reporni, prin forte proprii, programul de foraj in perimetrul Caragele, dupa ani de blocaje

Potrivit ministerului, proiectul Caragele (judetul Buzau) este cea mai importanta investitie onshore din portofoliul de explorare al companiei SNGN Romgaz SA si are deja un aport important la productia nationala de hidrocarburi.

In cadrul unei vizite la Caragele, Sebastian Burduja a subliniat importanta proiectului, probabil cea mai mare descoperire de rezerve de petrol si gaze onshore in sectorul hidrocarburilor din Romania in istoria recenta, avand un rol esential in consolidarea independentei energetice a tarii.

Ministrul Energiei a vizitat sonda 76 Rosetti, programata sa ajunga in luna iunie la o adancime de 5.000 metri.

„De la inceputul mandatului meu, am stabilit cu echipa de conducere a Romgaz, cu Directorul General Razvan Popescu, sa punem pe primul loc investitiile, mai ales Neptun Deep si Caragele. Astazi, Neptun Deep e in grafic pentru inceperea productiei in 2027, iar Romgaz reporneste, iata, prin forte proprii, programul de foraj in perimetrul Caragele, dupa ani de blocaje. Am vizitat astazi Sonda 76 Rosetti. Romgaz se bazeaza aici pe antreprenorul roman Foraj Sonde Craiova, cu tehnologie 100% romaneasca si ingineri romani cu mare experienta. Deja au avansat peste 1.500 de metri in doar doua saptamani, lucrarea fiind in avans fata de graficul asumat. In iunie se va ajunge la peste 5000 de metri. Daca toate datele se confirma, productia va incepe efectiv in 24 de luni.", a declarat ministrul Energiei.

Potrivit acestuia, investitia doar in aceasta sonda depaseste 100 de milioane de lei, iar investitia totala la Caragele va fi de peste 1 miliard de lei pana in 2027, conform Risco.ro.

Problema e ca in stilul cunoscut pentru Romania, operatiunile de exploatare a gazului se amana in mod repetat din 2017 si ramane de vazut daca termenul avansat de actualul ministru e unul realist sau e, ca de obicei, o minciuna pentru a calma spiritele deja incinse din Romania care plateste unele dintre cele mai mari preturi din Europa pentru energie, desi e una dintre putinele tari europene care detine rezerve insemnate, de care nu poate beneficia din cauza incompetentei si relei vointe a politicienilor, care au cu totul alte interese.

„Le-am cerut celor de la Romgaz sa mentina un ritm accelerat de lucru. Managementul companiei si cel de proiect mi-au confirmat ca s-a facut un progres important si s-au angajat sa metina tempoul. Cu siguranta, este un obiectiv de importanta strategica pentru Romania. Datele legate de valoarea rezervelor vor putea fi confirmate pe parcursul perioadei urmatoare, acesta fiind si obiectivul etapei de explorare la mare adancime. Din evaluarile disponibile la acest moment, putem fi optimisti ca discutam intr-adevar despre un potential semnificativ, cu o contributie majora la independenta energetica a Romaniei. Romania are resurse ti romanii trebuie sa beneficieze de ele!", a mai spus Sebastian Burduja.

Problema e ca Romgaz nu a parut, in trecut, foarte interesata de acest zacamant. Din 2017, compania a amanat repetat inceperea extractiei gazelor, desi e un zacamant important pentru soarta Romaniei, iar valoarea gazelor din zona era evaluat la 4 miliarde de dolari in 2017, acum avand in vedere pretul acestora, valoarea e de patru ori mai mare. Anul trecut, inainte de actualul ministru al energiei, si actualul premieri, Marcel Ciolacu, spunea ca anul acesta, va incepe extractia gazelor din zona. Iar zacamantul a fost descoperit in 2016, deja sunt 8 ani de intarziere pentru inceperea extractiei unui zacamant vital pentru Romania si resursele energetice.