Benzina și motorina s-au scumpit la pompă în România, ca reacție la mișcarea lui Trump. Sancțiunile asupra Rosneft și Lukoil se simt în buzunarul românilor

Prețul unui plin crește odată cu impunerea de sancțiuni asupra companiilor Rosneft și Lukoil de către americani.

Sancțiunile impuse de americani asupra giganților petrolieri Rosneft și Lukoil nu puteau rămâne fără urmări și la pompele benzinăriilor din România.

Astfel, Petrom, liderul pieței carburanților din România, a scumpit vineri, 24 octombrie, carburanții, pentru prima oară în această lună, după o serie de șapte ieftiniri, după cum arată Economedia.

Benzina standard și motorina standard s-au scumpit, prin urmare, cu câte 4 bani pe litru, scrie publicația citată.

Reacția este însă firească având în vedere că prețul țițeiului Brent a crescut cu 5,7%, ajungând la 66,13 dolari pe baril, după vestea noilor restricții impuse Rosneft și Lukoil, în contextul în care președintele SUA intensifică presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina, după cum arată Guardian.

Creșterea prețului petrolului a impulsionat, de asemenea, acțiunile companiilor energetice Shell și BP cu aproximativ 3%, ceea ce a contribuit la creșterea indicelui FTSE 100 la un nivel record de 9.594,82.

În schimb, mai spune Guardian, piețele bursiere din Moscova au scăzut, așa cum era de altfel și normal având în vedere sancțiunile dure. Astfel, indicele MOEX Rusia, care urmărește 40 dintre cele mai mari companii listate la bursă din țară, a scăzut cu până la 3,6%, în timp ce indicele RTS, care urmărește acțiunile rusești în dolari americani, a scăzut cu o valoare similară.

Nu în ultimul rând, după cum arată publicația citată, toate activele din SUA aparținând celor mai mari două companii de combustibili fosili din Rusia au fost înghețate, iar companiilor și persoanelor americane li se va interzice să facă afaceri cu acestea.

