Sistemul financiar-bancar american, din nou sub presiune: Moody's scade ratingul mai multor bănci

Agenția de rating Moody's a publicat un amplu raport în care arată că înăsprirea istorică a condițiilor monetare de către FED pune în continuare presiune pe instituțiile de credit.

Spectrul recesiunii, scăderea cererii de împrumuturi și problemele cu care se confruntă sectorul imobiliar se constituie în tot atâtea piedici în calea unei activități profitabile a băncilor.

Prin urmare Moody's a scăzut ratingul mai multor bănci din SUA și a trecut altele sub evaluare în vederea retrogradării.

Grad crescut de risc, profitabilitate scăzută

După ce agenția de rating Fitch a retrogradat scorul de credit pe termen lung al SUA, acuzând povara datoriei publice, problemele de natură fiscală și erodarea guvernanței pe termen lung a Statelor Unite, a venit rândul băncilor americane să fie supuse aceluiași tratament, de data aceasta de către Moody's.

Astfel, agenția de rating Moody's a retrogradat scorul de credit pentru mai multe bănci mici și medii americane, avertizând că ar putea face același lucru și cu unele din cele mai mari instituții de credit din SUA.

Sectorul financiar din Statele Unite este supus în continuare unor presiuni în urma profitabilității scăzute și a creșterii gradului de risc al activelor cu care sunt garantate creditele, explică Moody's.

Criză de încredere

Agenția de rating a plasat șase giganți din sistemul bancar american, inclusiv Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street și Truist Financial în stadiul de evaluare privind posibile retrogradări ale scorurilor de credit.

De asemenea, agenția și-a schimbat perspectiva în negativă pentru unsprezece creditori majori, inclusiv Capital One, Citizens Financial și Fifth Third Bancorp, scrie Reuters.

Băncile retrogradate de Moody's includ M&T Bank, Pinnacle Financial Partners, Prosperity Bank și BOK Financial Corp.

Prăbușirea Silicon Valley Bank și Signature Bank la începutul acestui an a declanșat o criză de încredere în sectorul bancar din SUA, ceea ce a făcut ca o serie de bănci regionale să se confrunte cu rulaje masive ale depozitelor, în ciuda intervenției rapide a autorităților americane și a asigurărilor că sistemul financiar-bancar este solid, notează sursa citată.

Pierderi nerealizate masive

Moody's a avertizat că băncile se lovesc încă de pierderi nerealizate considerabile (care nu au fost prinse în contabilitate), care nu se reflectă în ratele lor de capital de reglementare, prin urmare sunt vulnerabile la o pierdere a încrederii în mediul actual de rate ridicate.

Rezerva Federală a SUA a publicat săptămâna trecută un sondaj ale cărui date statistice au arătat că băncile americane au raportat standarde de credit mai stricte și o cerere mai slabă de împrumuturi atât din partea întreprinderilor, cât și a consumatorilor, în al doilea trimestru al anului în curs.

Iar analiştii Morgan Stanley estimează că cererea de împrumuturi va continua probabil să slăbească, ritmul solicitării de noi credite urmând să scadă în continuare.