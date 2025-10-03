România, printre ţările UE cu cele mai importante scăderi ale preţurilor producţiei industriale în luna august

Autor: Luca Dinulescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 13:27
311 citiri
România, printre ţările UE cu cele mai importante scăderi ale preţurilor producţiei industriale în luna august
România, printre ţările UE cu cele mai importante scăderi ale preţurilor producţiei industriale în luna august. FOTO: Pexels

Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au înregistrat, în luna august 2025, comparativ cu luna iulie 2025, o scădere de 0,4% în Uniunea Europeană (UE), iar România se numără printre statele membre UE cu cele mai mari reduceri ale prețurilor producției industriale de la o lună la alta, arată datele publicate vineri de Eurostat.

Conform acestor date, de la o lună la alta, prețurile producției industriale au scăzut în majoritatea statelor membre, însă cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Danemarca (minus 1,3%), România și Țările de Jos (ambele cu un declin de 1%). Eurostat precizează că evoluția prețurilor producției industriale în UE a fost influențată în special de un declin cu 1,4% al prețurilor la energie.

În ritm anual, prețurile producției industriale au înregistrat o scădere de 0,6% în zona euro și de 0,4% în Uniunea Europeană. În acest caz însă, România se numără printre statele membre cu cele mai mari creșteri ale prețurilor producției industriale, cu un avans de 3,1% în ritm anual. Creșteri mai mari s-au înregistrat doar în Bulgaria (9,1%) și Suedia (4,1%).

Modificarea prețurilor la porțile fabricilor este pusă de obicei pe seama consumatorilor finali și de aceea poate fi un indicator al evoluției inflației pe care Banca Centrală Europeană o vizează prin politica sa monetară.

Anterior, Institutul Național de Statistică (INS) a dat publicității propriile date, conform cărora prețurile producției industriale (piața internă și piața externă) s-au majorat cu 3,2%, în luna august a acestui an față de aceeași perioadă din anul 2024.

În schimb, raportat la luna iulie din 2025, în august prețurile producției industriale au scăzut cu 0,6%.

Potrivit statisticii oficiale, de la un an la altul, în funcție de indicele prețurilor producției industriale, au fost înregistrate creșteri după cum urmează: industria bunurilor de uz curent – cu 6,14%, industria bunurilor de folosință îndelungată – cu 4,38%, industria bunurilor intermediare – cu 4,32%, industria bunurilor de capital – cu 2,44% și industria energetică (+1,27%).

De asemenea, pe total piață (internă și externă), datele INS relevă faptul că, în august anul curent, comparativ cu august 2024, prețurile producției din industria extractivă s-au majorat cu 3,21%, cele din industria prelucrătoare au crescut cu 3,32%, în timp ce producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a consemnat un salt de 2,89%, iar în distribuția apei – salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare, s-a înregistrat o creștere de 10,82%.

Vremurile sunt grele, dar românii tot înmatriculează firme și PFA-uri. Numărul societăților nou înființate e mai mare cu aproape 20% față de aceeași perioadă din 2024
Vremurile sunt grele, dar românii tot înmatriculează firme și PFA-uri. Numărul societăților nou înființate e mai mare cu aproape 20% față de aceeași perioadă din 2024
Numărul înmatriculărilor de persoane fizice şi juridice a crescut, în primele opt luni din 2025, cu 19,43%, comparativ cu perioada similară din 2024, totalizând 96.084 de înmatriculări,...
Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă vrea lege pentru muncitorii străini. Acuză statul român că procesează prea greu actele lucrătorilor veniți din alte țări
Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă vrea lege pentru muncitorii străini. Acuză statul român că procesează prea greu actele lucrătorilor veniți din alte țări
Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România atrage atenția asupra nevoii urgente de reformă legislativă în domeniul recrutării și integrării lucrătorilor străini pe piața...
#economie, #productie industriala, #statistica , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Explozibili ascunsi in conserve de porumb: Rusia pregatea atacuri in trei tari din Europa. Planul dejucat de Polonia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Intrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a raspuns sec, in PATRU cuvinte
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șeful ANRE vrea introducerea unui tarif binom la energie electrică. În jurul lui George Niculescu există, însă, controverse cărora le-ar datora ascensiunea politică
  2. Companiile de stat pe care Bolojan vrea să le listeze pe bursă. Planul premierului pentru creșterea numărului de angajați în privat
  3. Finanțele se împrumută iar de la cetățeni cu o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis. Când se desfășoară subscrierea și ce dobânzi pune la bătaie statul
  4. Un brand chinezesc de mașini electrice intră în România, dar există o problemă. Recent, a fost acuzat de „umflarea” vânzărilor, inclusiv de Partidul Comunist chinez
  5. România, printre ţările UE cu cele mai importante scăderi ale preţurilor producţiei industriale în luna august
  6. TikTok recomandă conturilor de copii conținut cu tentă sexuală încă de la prima utilizare a aplicației, potrivit unei investigații a unui ONG pentru drepturile omului
  7. Țara unde Dacia Spring se vinde cu un preț incredibil de mic datorită subvenției acordate de stat
  8. România are un cost al internetului ridicol de mic comparativ cu majoritatea țărilor. Ce arată un raport care analizează 60 de state
  9. Daniel Nazarian (First) la The Real Estate Event: „Am vrut să fim o companie care redefinește modul în care oamenii interacționează cu anunțurile imobiliare”
  10. Ce se ascunde în subsolul vilei din filmul „Singur acasă”. Imobilul a fost vândut pentru 5,5 milioane de dolari. Cum arată interiorul FOTO

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli