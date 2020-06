INS: Castigul salarial mediu nominal net a scazut in aprilie cu 3,4%, la 3.182 lei

De ce aceasta scadere

In ce domenii au fost cresteri

Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 2,2%."In luna aprilie 2020, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.201 lei, cu 185 lei (-3,4%) mai mic decat in luna martie 2020. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.182 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 112 lei (-3,4%). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (7.982 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.340 lei)", arata datele INS.Indicele castigului salarial real a fost 99,5% pentru luna aprilie 2020 fata de aceeasi perioada a anului precedent. Indicele castigului salarial real a fost 96,3% pentru luna aprilie 2020 fata de luna precedenta. Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost 214,3%, cu 8,1 puncte procentuale mai mic fata de cel inregistrat in luna martie 2020."In cursul anului se inregistreaza fluctuatii ale castigului salarial determinate, in principal, de acordarea premiilor anuale si a primelor de sarbatori (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenteaza cresterile sau scaderile in functie de perioada in care sunt acordate, conducand, in cele din urma, la estomparea fluctuatiilor castigului salarial lunar la nivelul intregului an", arata INS.In luna aprilie 2020, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a scazut fata de luna martie ca urmare a intreruperii/incetarii activitatii sau a intrarii in somaj tehnic a multor agenti economici, a nerealizarilor de productie ori incasarilor mai mici (in functie de contracte/proiecte), a remunerarii partiale a salariatilor din unele activitati economice.De asemenea, scaderile castigului salarial mediu net au fost determinate de acordarea in luna precedenta de prime ocazionale, drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), cat si a disponibilizarilor de personal cu castiguri salariale mai mari fata de medie, din unele activitati economice.Cele mai semnificative scaderi ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza:- Cu 29,1% in transporturi aeriene, ca efect al masurilor determinate de instituirea starii de urgenta;- Cu 22,8% in fabricarea produselor din tutun, ca urmare a acordarii de prime ocazionale in lunile precedente;- Intre 12% si 19% in fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice, fabricarea de mobila, tabacirea si finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor), hoteluri si restaurante, fabricarea bauturilor, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor, alte activitati industriale n.c.a., activitati de spectacole, culturale si recreative;- Intre 7,5% si 11% in fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de imbracaminte, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea hartiei si a produselor din hartie, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice, comert cu ridicata si cu amanuntul (inclusiv repararea autovehiculelor si motocicletelor), activitati profesionale, stiintifice si tehnice.Cresterile castigului salarial mediu net fata de luna martie 2020 au fost determinate de acordarea de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performante deosebite ori pentru sarbatorile de Paste), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, cresterile castigului salarial mediu net s-au datorat realizarilor de productie ori incasarilor mai mari (in functie de contracte/proiecte), cat si a disponibilizarilor de personal cu castiguri salariale mai mici fata de medie, din unele activitati economice.Cele mai semnificative cresteriale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza:- Cu 13,8% in productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, respectiv cu 10,8% in activitati de servicii anexe extractiei;- Intre 2,5% si 10% in activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune, inregistrari audio si activitati de editare muzicala (inclusiv activitati de difuzare si transmitere de programe), extractia carbunelui superior si inferior, intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii), activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii, extractia minereurilor metalifere, telecomunicatii, alte activitati extractive.In sectorul bugetar s-au inregistrat scaderi ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta in invatamant (-2,8%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentand plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacantei scolare, respectiv in administratia publica (-1%).In sanatate si asistenta sociala,castigul salarial mediu net a crescut (+3,2%) comparativ cu luna precedenta, ca urmare a inceperii acordarii stimulentului de risc pentru personalul medical implicat in tratarea pacientilor cu COVID-19, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Castigul salarial mediu brut lunar se determina prin raportarea sumelor brute platite din fondul de salarii, din profitul net si alte fonduri (exclusiv sumele compensatorii, sumele platite retroactiv ca urmare a castigarii in instanta a drepturilor banesti aferente anilor anteriori) la numarul mediu al salariatilor."In contextul situatiei cauzate de pandemia COVID-19, datele statistice infra-anuale, operative, pot prezenta un grad de fiabilitate, acuratete, completitudine si comparabilitate mai redus, ca rezultat al dificultatilor aparute in urma aplicarii masurilor economico-sociale determinate de instituirea starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei.Aceste dificultati au fost determinate, in principal, de accesul dificil la documentele financiar-contabile, cauzat de inchiderea de cele mai multe ori subita a anumitor unitati economico-sociale, de nefinalizarea la timp a acestor documente, de relaxarea termenelor legale de depunere a documentelor fiscale la institutiile cu atributii in domeniu, de suspendarea temporara a activitatii unui numar semnificativ de unitati economico-sociale sau chiar de incetarea activitatii unora dintre acestea", precizeaza INS.