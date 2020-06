INS: Investitiile nete realizate in economia nationala au crescut cu 5% in primul trimestru, la 18,446 miliarde lei, fata de trimestrul I 2019

Ziare.

"In trimestrul I 2020, investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 18,446 miliarde lei,in crestere cu 5%, comparativ cu trimestrul I 2019", arata datele INS.In trimestrul I 2020, comparativ cu trimestrul I 2019, investitiile nete realizate in economia nationala au crescut cu 5%, crestere inregistrata la lucrari de constructii noi cu 20,3% si la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 8,8%. La alte cheltuieli s-a inregistrat o scadere cu 37,3%.Investitiile nete reprezinta cheltuielile destinate crearii de noi mijloace fixe, dezvoltarii, modernizarii si reconstructiei celor existente, precum si valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente si al terenurilor preluate cu plata de la alte unitati sau de lapopulatie (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc.).