INS: Numarul turistilor inregistrati in structurile de primire turistica in primele sase luni a scazut cu 61,8%

"Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020 au insumat 2.148.200, in scadere cu 61,8% fata de perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019. Din numarul total de sosiri, in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 86,1%,in timp ce turistii straini au reprezentat 13,9%. In ceea ce priveste sosirile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (74,8% din total turisti straini), iar dintre acestia 72,2% au fost din tarile apartinand Uniunii Europene", arata datele INS.Numarul de sosiri, respectiv innoptari nu include persoanele aflate in carantina, cazate in structurile turistice.In luna iunie 2020, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au scazut cu 74,5%, iar innoptarile cu 76,4%.Comparativ cu luna iunie 2019, in luna iunie 2020, la punctele de frontiera, sosirile vizitatorilor straini au scazut cu 68,7%, iar plecarile in strainatate ale vizitatorilor romani cu 68,1%.Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna iunie 2020 au insumat 334.000, in scadere cu 74,5% fata de cele din luna iunie 2019. Din numarul total de sosiri, in luna iunie 2020, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 96,1%, in timp ce turistii straini au reprezentat 3,9%. In ceea ce priveste sosirile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (86,2% din total turisti straini), marea majoritate fiind din tarile apartinand Uniunii Europene.Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in luna iunie 2020 au insumat 705.300, in scadere cu 76,4% fata de cele din luna iunie 2019. Din numarul total de innoptari, in luna iunie 2020, innoptarile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 96,1%, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 3,9%. In ceea ce priveste innoptarile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (83,9% din total turisti straini), marea majoritate fiind din tarile apartinand Uniunii Europene.Durata medie a sederii in luna iunie 2020 a fost de 2,1 zile la turistii romani cat si la turistii straini. Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare in luna iunie 2020 a fost de 13,8% pe total structuri de cazare turistica, in scadere cu 21,9 puncte procentuale fata de luna iunie 2019. Indici mai mari de utilizarea locurilor de cazare in luna iunie 2020 s-au inregistrat la bungalouri (33,7%), campinguri (15,4%), hoteluri (14,9%), vile turistice (13,7%), casute turistice (12,5%), pensiuni agroturistice (12,4%), spatii de cazare pe nave (11,9%), cabane turistice (11,8%) si pensiuni turistice (11,2%).Sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in luna iunie 2020 de 409.400, in scadere cu 68,7% fata de luna iunie 2019. Mijloacele de transport rutier si aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile din strainatate, reprezentand 83,1%, respectiv 14% din numarul total de sosiri.Plecarile vizitatorilor romani in strainatate,inregistrate la punctele de frontiera, au fost in luna iunie 2020 de 653.200, in scadere cu 68,1% comparativ cu luna iunie 2019. Mijloacele de transport rutier si aerian au fost cele mai utilizate pentru plecarile in strainatate, reprezentand 67,3%, respectiv 31,8% din numarul total de plecari.Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in prima parte a anului au insumat 2,148 milioane, in scadere cu 61,8% fata de primul semestru din 2019. Din numarul total de sosiri, in primele sase luni din acest an, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 86,1%, in timp ce turistii straini au reprezentat 13,9%.In ceea ce priveste sosirile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (74,8% din total turisti straini), iar dintre acestia 72,2% au fost din tarile apartinand Uniunii Europene.Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in prima parte a anului au insumat 4,28 milioane, in scadere cu 62,5% fata de cele din perioada similara a anului trecut. Din numarul total de innoptari, in perioada ianuarie-iunie 2020, innoptarile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 84,9%, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 15,1%.In ceea ce priveste innoptarile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (73% din total turisti straini), iar dintre acestia 70,8% au fost din tarile apartinand Uniunii Europene. Durata medie a sederii in perioada ianuarie-iunie 2020 a fost de doua zile la turistii romani si de 2,2 zile la turistii straini.Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare in primul semestru din 2020 a fost de 19,4% pe total structuri de cazare turistica, in scadere cu 9 puncte procentuale fata de perioada similara din 2019. Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare in perioada ianuarie-iunie 2020 s-au inregistrat la bungalouri (23,7%), hoteluri (23%), vile turistice (16,7%), hosteluri (16,2%), pensiuni turistice (15,1%), cabane turistice (13,5%), pensiuni agroturistice (13%) si spatii de cazare pe nave (11,9%). Pe judete, in primele sase luni, numarul de sosiri ale turistilor in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica a inregistrat valori mai mari in Municipiul Bucuresti (324.400), Brasov (277.000), Constanta (133.800), Prahova (115.800), Cluj (102.300), Bihor (89.900), Mures (88.400), Sibiu (81.300) si Suceava (79.600), iar innoptarile turistilor au inregistrat valori mai mari in: Municipiul Bucuresti (580.000), Brasov (564.700), Constanta (365.700), Prahova (249.200), Bihor (188.600), Cluj (184.700), Valcea (180.500), Timis (172.200), Mures (169.100) si Suceava (161.700).Pe tari, cele mai multe sosiri ale turistilor straini cazati in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au provenit din Germania (32.100), Israel (27.200), Italia (27.100), Regatul Unit (18.500) si Franta (17.100.Sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in perioada de referinta ianuarie-iunie 2020 de 2,724 milioane, in scadere cu 50,8% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Mijloacele de transport rutier si aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile vizitatorilor straini in Romania, reprezentand 79,7%, respectiv 17,6% din numarul total al sosirilor.Plecarile vizitatorilor romani in strainatate, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in prima parte a acestui an de 5,121 milioane, in scadere cu 49,6% comparativ cu perioada similara din 2019. Mijloacele de transport rutier si aerian au fost cele mai utilizate pentru plecarile in strainatate, reprezentand 68,8%, respectiv 30,5% din numarul total de plecari."Informatiile din acest comunicat de presa (iunie 2020) surprind impactul crizei COVID-19 si al masurilor luate de autoritati ca urmare a decretarii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei incepand cu 16 martie 2020 si a starii de alerta incepand cu 17 mai 2020. Institutul National de Statistica intelege greutatile cu care se confrunta respondentii nostri in aceasta perioada si suntem constienti ca este posibil ca raspunsurile la cercetarile statistice sa nu fie in prezent o prioritate. Cu toate acestea, prin colectarea informatiilor statistice, vom putea monitoriza si informa toti utilizatorii nostri cu privire la efectele COVID-19 asupra economiei si societatii noastre. Apreciem sprijinul continuu al respondentilor nostri la cercetarile statistice derulate de Institutul National de Statistica si intelegem dificultatile cu care se confrunta toti furnizorii de date statistice", precizeaza INS.Sosirea unui turistse inregistreaza cand o persoana este inscrisa in registrul structurii de primire turistica cu functiune de cazare turistica, pentru a fi gazduita una sau mai multe nopti. In fiecare structura de primire turistica cu functiune de cazare turistica se socoteste o singura sosire pe turist, indiferent de numarul de innoptari rezultate din sederea sa neintrerupta.Innoptarea este intervalul de 24 ore, incepand cu ora hoteliera, pentru care o persoana este inregistrata in evidenta spatiului de cazare turistica si beneficiaza de gazduire in contul tarifului aferent spatiului ocupat, chiar daca durata de sedere efectiva este inferioara intervalului mentionat.