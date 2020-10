INS: Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a scazut in primele opt luni cu 34%

"Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie bruta, in perioada 1 ianuarie - 31 august 2020 a inregistrat o cifra de afaceri cu 34% mai mica comparativ cu perioada 1 ianuarie - 31 august 2019, influentata de reducerea cifrei de afaceri la: activitatile agentiilor turistice si tur-operatorilor (-48,6%), activitatile de jocuri de noroc si alte activitati recreative (-37,8%), activitatile hotelurilor si restaurantelor (-31%), activitatile de spalare si curatare (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana (-23,8%) si serviciile de coafura si alte activitati de infrumusetare (-15%)", arata datele INS.Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in primele opt luni, a inregistrat o cifra de afaceri cu 34,6% mai mica fata de aceeasi perioada din 2019.De asemenea, in perioada ianuarie-august 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, volumul cifrei de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie bruta, a inregistrat o cifra de afaceri mai mica cu 12,2%, ca urmare a scaderilor inregistrate la comertul cu autovehicule (-18%), comertul cu piese si accesorii pentru autovehicule (-9,5%) si la activitatile de intretinere si reparare a autovehiculelor (-0,9%).Comertul cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor a crescut cu 78,7%.In primele opt luni din acest an, fata de aceeasi perioada din 2019, volumul cifrei de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a scazut cu 11,7%.Volumul total al cifrei de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie bruta, in luna august 2020, comparativ cu luna precedenta, a inregistrat o scadere cu 11,6%, ca urmare a scaderilor inregistrate la comertul cu autovehicule (-13,1%), comertul cu piese si accesorii pentru autovehicule (-10,1%), comertul cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor (-9,6%) si la activitatile de intretinere si reparare a autovehiculelor (-8,4%).Volumul total al cifrei de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in luna august 2020, comparativ cu luna precedenta, a inregistrat o scadere cu 0,3%.In ceea ce priveste serviciile de piata prestate populatiei, serie bruta, in luna august 2020, fata de luna precedenta, volumul cifrei de afaceri a inregistrat o crestere cu 7,9%, datorita cresterilor inregistrate la activitatile agentiilor turistice si tur-operatorilor (+35%), activitatile hotelurilor si restaurantelor (+7,4%) si la activitatile de jocuri de noroc si alte activitati recreative (+3,6%).Scaderi au inregistrat serviciile de coafura si alte activitati de infrumusetare (-1,9%) si activitatile de spalare si curatare (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana (-1,6%).Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in luna august 2020, fata de luna precedenta, a inregistrat o crestere cu 7,7%.Volumul total alcifrei de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie bruta, in luna august 2020, comparativ cu luna august 2019, ai nregistrat o crestere cu 1,5% datorita cresterilor inregistrate la comertul cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor (+101,4%) si la activitatile de intretinere si reparare a autovehiculelor (+2,4%).Scaderi au inregistrat activitatile din comertul cu piesesi accesorii pentru autovehicule (-0,6%) si din comertul cu autovehicule (-0,1%). Volumul total al cifrei de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in luna august 2020, a inregistrat o crestere cu 2,5% fata de luna august 2019.Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie bruta, in luna august 2020, a inregistrat o cifra de afaceri cu 22,4% mai mica comparativ cu luna august 2019, ca urmare a scaderilor inregistrate la activitatile agentiilor turistice si tur-operatorilor (-45,2%), activitatile de jocuri de noroc si alte activitati recreative (-29,6%), activitatile de spalare si curatare (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana (-27,7%) si la activitatile hotelurilor si restaurantelor (-16,3%). Serviciile de coafura si alte activitati de infrumusetare au crescut cu 7,9%.Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in luna august 2020 a scazut cu 28%, comparativ cu luna august 2019.Cifra de afaceri reprezinta veniturile totale inregistrate de catre intreprindere in perioada de referinta, provenite atat din activitatea principala, cat si din activitatile secundare exercitate de aceasta. Cifra de afaceri nu include TVA si veniturile din vanzarea sau transferul de mijloace fixe.