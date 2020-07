Numarul locuintelor asigurate obligatoriu a crescut cu aproape 2%, in mai

La 31 decembrie 2019 erau active 1,73 milioane de polite.Potrivit PAID, la sfarsitul lunii mai, 74,9% dintre politele active la nivel national erau incheiate in mediul urban si 25,1% in mediul rural, iar, in functie de tipul de locuinta, 94,4% din politele PAD vizeaza locuintele de tip A (cele cu structura de rezistenta din beton armat, metal sau lemn, cu peretii exteriori din piatra, caramida arsa sau materiale supuse unui tratament termic sau chimic) si 5,6% locuintele de tip B (cele cu peretii exterior din caramida nearsa sau material nesupus unui tratament termic sau chimic).Pe regiuni, cele mai multe polite active sunt in Transilvania (22% din total), Bucuresti (19%) si Muntenia (18%), iar cele mai putine - in Maramures (3% din totalul politelor) si Bucovina (3%).PAID emite asigurarile obligatorii pentru locuinte din iulie 2010. Obiectivul principal al PAID este cuprinderea in asigurare pentru cele trei riscuri de catastrofa naturala - cutremure, inundatii si alunecari de teren - a tuturor locuintelor din Romania.Politele de asigurare obligatorie a locuintelor (PAD) costa 20 euro in cazul locuintelor tip A (suma maxima asigurata 20.000 euro) si 10 euro in cazul locuintelor tip B (suma asigurata fiind de 10.000 euro).