Piata fortei de munca din Bucuresti rezista in continuare in fata pandemiei. Scadere usoara a numarului de salariati

Comparativ cu septembrie, numarul de salariati a crescut cu 1.066 persoane, respectiv cu 0,1%.Castigul salarial mediu brut a fost, la finele lunii octombrie 2020, de 6.955 lei (6.530 in octombrie 2019), iar cel net de 4.243 lei (3.982 lei in octombrie 2019).Pe de alta parte, la data mentionata, in Bucuresti erau inregistrati 15.317 someri (15.394 in octombrie 2019), iar rata somajului se situa la 1,2%. Salariul mediu net pe economie a crescut cu 22 de lei in octombrie 2020 fata de septembrie 2020, ajungand la 3.343 de lei.Angajatii cel mai prost platiti din Romania lucreaza in sectorul "Hoteluri si restaurante". Acestia castigau in septembrie 2020 un salariu mediu de 1.753 de lei, in scadere cu 80 de lei fata de aceeasi luna din 2019. Iar in octombrie au ajuns sa castige cu 33 de lei mai putin decat in septembrie, salariul mediu ajungand la 1.720 de lei.Pandemia este cea care a subtiat atat de mult portofelele angajatilor din HoReCa, mai ales ca, aici, acesta tine si de sezonalitate. Acest lucru se vede si din faptul ca de-a lungul ultimului an, remuneratia cea mai consistenta a fost in decembrie, cand a ajuns la 1.928 de lei.CITESTE SI: