INS: Rata somajului a scazut in august cu 0,1 puncte procentuale fata de cea din iulie, la 5,3%

Rata somajului reprezinta ponderea somerilor in populatia activa."Rata somajului in luna august 2020 a scazut cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta (5,4%). Rata somajului la barbati a fost cu 1,4 puncte procentuale mai mare decat la femei", arata datele INS.Pe fondul reluarii treptate a activitatilor, prin relaxarea esalonata a restrictiilor impuse populatiei in scop preventiv, in contextul pandemiei COVID19, numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna augusta anului 2020 s-a redus la 479.000 persoane, fata de 484.000 persoane in luna precedenta, desi ramane cu mult peste valoarea inregistrata in aceeasi luna a anului precedent (347.000 persoane).Pe sexe, rata somajului la barbati, a depasit-o cu 1,4 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 5,9% in cazul persoanelor de sex masculin si 4,5% in cazul celor de sex feminin).Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata somajului a fost estimata la 4,2% pentru luna august 2020 (4,6% in cazul barbatilor si 3,6% in cel al femeilor). Numarul somerilor in varsta de 25-74 ani reprezinta 73,6% din numarul total al somerilor estimat pentru luna august 2020.