Statistica ingrijoratoare INS: Spor negativ accentuat al populatiei Romaniei, in luna iulie. "Efectele crizei sanitare sunt vizibile in cazul deceselor"

Astfel, in iulie 2020, decedatii au avut un excedent fata de nascutii-vii de 5.002 persoane, comparativ cu 2.223 persoane in aceeasi luna din 2019.Potrivit sursei citate, in iulie 2020, in mediul urban s-a inregistrat decesul a 11.276 de persoane, iar in mediul rural decesul a 11.141 de persoane. Fata de aceeasi luna din anul 2019, numarul persoanelor care au decedat a crescut cu 1.389 de persoane in mediul urban si cu 723 de persoane in mediul rural.Totodata, numarul nascutilor-vii inregistrat in iulie 2020 a fost mai mic cu 667 comparativ cu aceeasi luna din 2019, iar numarul persoanelor care au decedat in luna iulie 2020 a fost cu 2.112 mai mare fata de luna iulie 2019."Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice sunt vizibile in cazul deceselor, in special in lunile aprilie, iunie si iulie 2020, cand s-au inregistrat cresteri fata de lunile aprilie, iunie si iulie 2019, al casatoriilor si divorturilor care lunar au inregistrat scaderi ale numarului de evenimente fata de luna corespunzatoare din 2019. Numarul nasterilor a scazut in fiecare luna fata de aceeasi perioada din anul precedent", se mentioneaza in comunicat.In luna iulie 2020 s-a inregistrat nasterea a 17.415 copii, cu 2.629 mai multi decat in luna iunie 2020. Numarul deceselor inregistrate in luna iulie 2020 a fost de 22.417, cu 1.344 decese mai multe decat in luna iunie 2020, iar numarul deceselor copiilor cu varsta sub 1 an, inregistrate in luna iulie 2020, a fost de 101 copii, in crestere cu 18 decese sub 1 an fata de luna iunie 2020.Potrivit statisticii, in luna iulie 2020, aproape doua treimi din totalul numarului de decese s-au inregistrat pentru persoanele cu varsta de cel putin 70 ani (9.220 decese, reprezentand 41,1% din total, s-au inregistrat la grupele de varsta 80 ani si peste, 5.392 decese, reprezentand 24,1%, la persoanele de 70-79 ani) si 4.372 decese (19,5%) la persoanele in varsta de 60-69 ani.La polul opus, cele mai putine decese au fost inregistrate la grupele de varsta 5-19 ani (65 decese), 20-29 ani (109 decese) si 0-4 ani (114 decese).In luna iulie 2020, la oficiile de stare civila s-au inregistrat 11.168 casatorii, cu 5.779 mai multe decat in luna iunie 2020.Numarul divorturilor pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive si conform Legii nr. 202/2010 a fost de 1.863 in luna iulie 2020, cu 492 mai putine decat in luna iunie 2020.Potrivit statisticii, numarul casatoriilor a fost, in luna iulie 2020, cu 5.625 mai mic decat cel inregistrat in aceeasi luna din anul precedent. Prin hotarari judecatoresti definitive si conform Legii nr. 202/2010 in luna iulie 2020 s-au pronuntat cu 290 divorturi mai putine decat in luna iulie 2019.