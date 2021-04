Viteza medie a trenurilor de marfa a crescut cu aproape 43% in 2020. Trenurile de pasageri au incetinit anul trecut

Parcursul mediu zilnic al vagoanelor de marfa (km/zi) s-a majorat cu 6,1%, iar greutatea medie bruta a vagoanelor de marfa (tone/tren) a crescut cu 5,3%. Pe de alta parte, numarul vagoanelor incarcate pe reteaua CFR (mii vagoane) s-a diminuat cu 20,4%, iar vagoanele incarcate intrate din strainatate (mii vagoane) s-au redus cu 13,2%. Parcursul mediu zilnic al locomotivelor folosite pentru transportul marfurilor (km/zi) a scazut cu 10,3% fata de 2019.INS mai semnaleaza ca parcursul automotoarelor (mii automotoare-km) si parcursul mediu zilnic al vagoanelor de pasageri (km/zi) s-a diminuat cu 5,7%. In transportul feroviar, volumul marfurilor a inregistrat o scadere cu 15,5% fata de anul precedent, cauzata de evolutiile negative ale tuturor componentelor. Au fost transportate 49,671 milioane tone marfuri, din care 83,5% in transport national.Comparativ cu anul 2019, transportul feroviar de pasageri a inregistrat scadere cu 27,5% la numarul de calatori transportati si o reducere cu 37% in ceea ce priveste parcursul acestora.