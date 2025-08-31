Trenul a ajuns „un moft” mai mare ca avionul. Paradox tipic românesc: De ce cursele feroviare sunt mai scumpe decât cele aeriene

Sambata, 30 August 2025, ora 20:56 - Trenul a ajuns „un moft" mai mare ca avionul. Paradox tipic românesc: De ce cursele feroviare sunt mai scumpe decât cele aeriene

Un raport Greenpeace poziționează România printre țările europene în care trenul este mai puțin accesibil decât avionul. Studiul recent concluzionează că România se află printre statele cele mai dezavantajate din Europa Centrală și de Est în privința accesibilității călătoriilor cu trenul comparativ cu zborurile comerciale. ...
Cum îți repui finanțele pe picioare după concediu: 5 pași esențiali pentru o toamnă liniștită
Joi, 28 August 2025, ora 17:08 - Cum îți repui finanțele pe picioare după concediu: 5 pași esențiali pentru o toamnă liniștită
Vacanța de vară s-a încheiat. Ai rămas cu amintiri frumoase, cu un bronz perfect, dar, cel mai probabil, și cu un cont bancar care arată puțin… epuizat. Este o realitate comună pentru...
Record de țigări ilegale cumpărate de români. Explozia prețurilor, printre principalele motive
Miercuri, 27 August 2025, ora 17:49 - Record de țigări ilegale cumpărate de români. Explozia prețurilor, printre principalele motive
Economie / stiri economice
Piața neagră a țigaretelor a crescut în iulie 2025 până la 11,9% din totalul consumului, comparativ cu 10,1% în luna ianuarie, un nivel record pentru ultimii cinci ani, arată o analiză a...
România va găzdui cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume. Anunțul ministrului Economiei VIDEO
Miercuri, 27 August 2025, ora 17:24 - România va găzdui cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume. Anunțul ministrului Economiei VIDEO
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că va semna miercuri, 27 august, în Germania, un contract cu grupul Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de pulberi pentru muniție în...
„Oamenii vor închide tot și vor pune mai multe haine pe ei". Un fost director RADET avertizează că toate costurile vor sări în aer la iarnă, inclusiv întreținerea
Miercuri, 27 August 2025, ora 14:48 - „Oamenii vor închide tot și vor pune mai multe haine pe ei". Un fost director RADET avertizează că toate costurile vor sări în aer la iarnă, inclusiv întreținerea
Bucureștenii vor plăti cele mai ridicate costuri de întreținere din ultimele trei decenii și jumătate în iarna ce vine, avertizează Radu Opaina, expert în domeniul proprietății comune...
