Guvernul a alocat 200 de milioane de lei pentru bilete de tratament balnear, cu 60% mai mult decat s-a cheltuit anul trecut

Cine poate cere bilete de tratament

Ministerul Muncii a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa, ca decizia privind stabilirea sumei de 200 de milioane de lei pentru biletele de tratament din acest an a fost luata dupa ce s-a constatat ca in 2020 s-a cheltuit doar o treime din totalul de 370 de milioane de lei alocati, respectiv 120,7 milioane de lei."Din cauza pandemiei Covid-19, anul trecut gradul de ocupare a fost de doar 40%, ceea ce inseamna 67.000 bilete valorificate. Anul acesta putem contracta aproximativ 103.000 bilete, impartite in 17 serii de plecare in statiuni balneoclimaterice.Nu este asadar vorba despre o diminuare a alocarii fata de ceea ce a fost anul trecut, asa cum sustin unii vechi practicieni ai manipularilor pe seama pensionarilor, cata vreme suma respectiva a fost de fapt utilizata la o treime, din motive legate de pandemie.Pentru 2021, an in care se mentin anumite conditionari ale pandemiei, o alocare cu peste 60% mai mare decat suma folosita in 2020 este una realista si acopera nevoile de tratament ale pensionarilor ", a declarat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan Pot solicita bilete de tratament pensionarii si asiguratii sistemului public de pensii, iar un procent de pana la 15% din numarul total de bilete contractate se aloca unor categorii de persoane care beneficiaza de gratuitate in baza unor legi cu caracter reparatoriu.Contractul cu Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca a fost deja semnat, iar maine, 23 martie 2021, este programata prima serie de plecare.De asemenea, Casa Nationala de Pensii Publice a demarat procedura de contractare si cu ceilalti prestatori de servicii turistice.