2008 va fi un an favorabil agriculturii

Anul viitor nu va fi unul secetos, daca si urmatoarele luni vor fi ca luna noiembrie, arata site-ul Realitatea TV.

Specialistii spun ca in aceasta luna au fost suficiente precipitatii, pentru ca graul insamantat in toamna sa nu fie compromis.

Departamentul de agrometeorologie al Autoritatii Nationale pentru Meteorologie a anuntat ca, pana in luna ianuarie a anului viitor, temperaturile si precipitatiile vor fi favorabile culturilor agricole.

Specialistii mai spun ca, dupa seceta din acest an, in luna noiembrie, in unele zone din nordul si vestul Olteniei, s-a inregistrat chiar un excedent de apa in sol.

Precipitatiile bogate din aceasta toamna au favorizat culturile agricole, in special graul de toamna si orzoaica. Conform traditiei, daca toamna este ploioasa, inseamna ca urmeaza un an agricol bogat.

