2020, cel mai bun moment pentru implementarea unui soft de salarii

Pontajul individual, cu eventuale intarzieri sau ore suplimentare

Concedii (de odihna sau medicale, cu plata sau fara plata)

Retineri din salariu

Incertitudinea urmatoarelor luni nu ne ajuta sa creionam planurile de viitor ale companiilor, dar nici nu putem bate pasul pe loc si sa ne lasam descurajati. Dimpotriva, poate fi un moment oportun pentru a face schimbari care sa ajute compania sa isi imbunatateasca procesele interne - un studiu EY recent, care a analizat companii din toata lumea dupa criza financiara din 2008 a aratat ca acelea care au profitat de moment si au investit strategic au beneficiat cel mai mult pe termen lung. Iar daca este ceva ce ultimele luni ne-au demonstrat din plin este faptul ca instrumentele digitale de business sunt indispensabile pentru companiile care vor nu doar sa supravietuiasca momentelor dificile, ci sa continue sa creasca.Unul dintre cele mai importante si, in acelasi timp, delicate departamente din orice companie, fie ea mare sau mica, este cel responsabil pentru salarizare. Plata salariilor este o activitate esentiala pentru orice business, dar si una care consuma cel mai mult timp - in cele mai multe companii locale, calculul salarial se face inca manual, adeseori intr-un Excel, ceea ce creste riscul aparitiei de erori care, in cel mai fericit caz, conduc doar la nemultumirea angajatilor, dar, in cel mai rau caz, va fac pasibil de amenzi pentru neachitarea corespunzatoare a taxelor catre stat.Intr-un an ca acesta, ultimul lucru pe care ti-l doresti este inca o problema. De aceea, chiar si companiile care nu au zeci si sute de angajati pot beneficia de pe urma implementarii unei solutii moderne si eficiente de calcul salarial - asa cum este softul de salarizare WizSalary. Acest soft de payroll a fost conceput, inca de la inceput, pentru a fi un instrument de lucru ideal pentru activitatea zilnica a echipelor contabile din IMM-uri.Calculul salariilor este un proces foarte migalos. Luna de luna, responsabilii de payroll trebuie sa tina cont de: Softul de pontaj WizSalary efectueaza toate aceste calcule intr-un timp foarte scurt, fara erori, pentru toti angajatii. In plus, programul poate sa genereze si fluturasul de salariu detaliat, disponibil si online, trimis fie pe mail, intr-un fisier protejat, fie prin modulul self-service.Un aspect extrem de important pentru calcularea corecta a salariilor se refera la modificarile din legislatia muncii, care schimba formulele de calcul si poate creste complexitatea activitatii de payroll. In nici un an acest fapt nu a fost mai evident decat anul acesta, cand, in prima jumatate a anului, nu doar ca s-au modificat aspecte legislative de la luna la luna, dar chiar au aparut situatii complet noi, precum zilele de concediu pentru supravegherea copiilor, sau sub forme noi, precum somajul tehnic.Pentru a veni in sprijinul clientilor, echipa Wizrom a lucrat continuu pentru a se asigura ca toate aceste modificari erau implementate imediat dupa intrarea in vigoare, actualizarile automate modificand direct valorile taxelor aplicabile salariilor diferitelor tipuri de angajati.Softul de salarii WizSalary permite generarea automata a tuturor tipurilor de raportari cerute de stat, de la adeverinte de salariu sau pentru cresterea si ingrijirea copilului la documente pentru dosarul de somaj tehnic suportat de stat. In plus, WizSalary se integreaza direct cu Revisal, ceea ce a simplificat semnificativ procesul de inregistrare a contractelor, in special in cazul celor care au fost completate, in aceste luni, cu acte aditionale de telemunca.Alegerea WizSalary inseamna, deci, adaugarea unui instrument specializat care va va permite sa degrevati echipa contabila, sa cresteti productivitatea interna si, astfel, sa va pregatiti pentru a va dezvolta business-ul in continuare.