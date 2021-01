Trei tendinte pe piata muncii in 2021: ce ii va motiva pe angajati in al doilea an de pandemie

Wellbeingul angajatilor, diferentiator pe piata muncii

Nu doar de unde muncim, ci si cat muncim

Revenirea la normalitatea pre-pandemie

In contextul actual factorii demotivatori depind de profilul angajatului. Pentru cei direct afectati faptul ca nu mai au un loc de munca. Pentru cei cu copii mici faptul ca lucreaza cu dificultate fiind in acelasi spatiu cu copiii, carora in plus, in unele cazuri trebuie sa le acorde si extra atentie si sa faca home schooling.Pentru cei care stau singur lipsa socializarii si a discutiilor zilnice face to face cu colegii, lipsa evenimentelor de echipa, a petrecerilor si intrunirilor. Prin urmare, 2021 este anul in care companiile se vor concentra pe diminuarea efectelor acestor factori Dupa un an dificil, pastrarea motivatiei si engagementului angajatilor a fost o provocare. Si ramane si in 2021. De aceea, angajatorii se vor concentra pe felul in care echipele reusesc sa lucreze impreuna. Activitatile de echipa urmaresc acelasi tipar: impartirea in subechipe, impartirea rolurilor in echipe, activitati care necesita coordonare, colaborare si comunicare intre membrii echipei.S-a pastrat si procesul: briefing, desfasurarea propriu zisa a activitatilor si debriefing, insa durata activitatilor propriu zise a fost mult diminuata comparative cu actiunile offline: maxim 1-2 ore comparativ cu 4-6 ore in varianta offline.Citeste si: Cum arata bugetul alternativ al PSD: haiducie pe hartie si bunastare la saraci. Calculul prezinta venituri in plus de 50 de miliarde de lei Coordonarea si comunicarea intre membrii echipei este mai dificila in contextul de munca actual din cauza barierei de distanta si a elementelor perturbatoare - de exemplu o conexiune slaba a internetului, unele persoane nu pornesc microfonul sau camera si astfel comunicarea devine mult mai anevoioasa, nu fac screen share si este dificil astfel sa transmita informatiile necesare complet si corect si lista poate continua. De aceea, in 2021 coeziunea echipelor este fundamentala pentru mentinerea motivatiei si cresterea productivitatii.2020 a fost anul in care angajatorii au luat contact direct cu viata angajatilor. Au fost in contact direct cu problemele lor, cu lipsurile logistice si provocarile legate de impartirea timpului intre job si familie, mai ales in cazul parintilor. Astfel, "angajatorii au invatat ca sprijinul oferit angajatilor in a-si echilibra cele doua dimensiuni eficient nu doar ca le creste calitatea vietii acestora, ci ii si ajuta sa performeze. 2021 va fi anul in care va creste sprijinul angajatorilor pentru probleme legate de sanatatea mentala a angajatilor", a precizat Cristina Udateanu.Avem de-a face, mai spune expertul in dezvoltare organizationala, si cu o redimensionare si reorientare a bugetelor in acest sens. Astfel, bugetele alocate in actiunile de motivare si retentie a angajatilor depind de companie si de perioada. Sumele investite au scazut simtitor in perioada pandemiei, avand in vedere contextul distantarii sociale."In plus, actiunile de motivare online sunt mai ieftine in medie cu intre 30-50%/persoana fata de cele offline, fapt explicat prin lipsa unor costuri logistice cu transportul facilitatorilor/ implementatorilor, materiale, echipamente. Ca exemplu, un cost mediu pentru cu un angajat participant la un program de team building offline (cu transport si cazare) este de 150-200 Euro, iar in varianta online aproximativ 50 Euro. Costul unei zile de curs in varianta offline este de 1000-1200 Euro, iar in cazul variantei online de 500-600 euro", a explicat Cristina Udateanu, managing partner Goodstory, companie de consultanta in dezvoltarea organizationala. Twitter si cel putin alte 17 mari companii au anuntat deja ca angajatii pot lucra la distanta la nesfarsit. Flexibilitatea in alegerea modului de lucru - work from home sau office - va fi probabil cel mai nou si atractiv element motivational in acest an. As mai puncta ca, in urma acestei pandemii, exista doua categorii de angajati: cei care vor prefera WFH intr-un procent mai ridicat din totalul timpului de lucru si cei care vor prefera cat mai mult timp petrecut la birou impreuna cu colegii. Aceste preferinte vor deveni instrumente de motivare puternice, in special dupa o perioada lunga in care restrictiile au reprezentat si un factor de stres major", a spus Cristina Udateanu, managing partner Goodstory.Citeste si: Al treilea val de pandemie inseamna faliment pentru multe afaceri din Romania De asemenea, daca munca remote a devenit o norma, COVID-19 a initiat conversatia despre un viitor unde munca si timpul liber sunt mai bine echilibrate, in contextul in care un procent important de angajati s-au plans ca in 2020 au muncit de acasa, dar mult mai mult."Cel mai probabil vom reveni la o stare asemanatoare, dar nu identica, pe piata muncii in 2022. Incet-incet ne vom intoarce, odata cu vaccinarea masiva si imunizarea populatiei, la evenimente de echipa sau de companie de tipul team building sau petreceri, cursuri si workshop-uri offline. Estimam si aparitia de noi elemente de motivare precum produse si servicii care sa fie folosite acasa pentru cei care vor prefera in continuare sa lucreze remote. Ca si 2020, anul 2021 va fi un an al adaptarii, al ajustarii si recalibrarii", a conchis expertul.