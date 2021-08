5 aspecte de care să ții cont atunci când alegi acoperișul casei tale

Materialul - elementul ce dă durabilitatea și calitatea acoperișului

Aspectul rezultatului final este important

Panta - cea care oferă aspectul final al acoperișului

Greutatea și montajul

Atunci când alegi acoperișul pentru casa ta, îți dorești să faci o investiție cât mai rentabilă pe termen lung, ceea ce presupune ca acesta să reziste cât mai mult în timp și să aibă o calitate superioară. Pe piață există o serie de materiale din care sunt realizate acoperișurile, materiale ce au compoziție diferită, lucru de care depinde rezistența durata de viață. Astfel, șindrila bituminoasă are cea mai scurtă durată de viață, de până la 40 de ani. Pe de altă parte, acoperișurile din țiglă metalică pot rezista aproximativ 50 ani, în timp ce cele din țiglă ceramică sau beton rezistă până la 100 de ani. Un aspect important în ceea ce privește durata de viață a acoperișului este modul în care acesta este instalat.Un acoperiș bun trebuie să izoleze fonic și termicPe lângă rolul estetic, acoperișul are rolul de a proteja locuința. Din acest motiv, trebuie ales în funcție de capacitatea de a izola atât termic, cât și fonic. Din punct de vedere fonic, țigla metalică are un grad mai scăzut de izolare, în timp ce țigla ceramică sau din beton și șindrila bituminoasă sunt mai bune izolatoare fonic. Pe de altă parte, țigla metalică, țigla ceramică și țigla din beton sunt bune izolatoare termic, în timp ce șindrila bituminoasă are un grad mai scăzut de izolare.Un alt criteriu în funcție de care trebuie aleasă învelitoarea pentru casa ta este arhitectura acesteia. De acest lucru ține și rezistența casei și acoperișului, dar și aspectul locuinței. Astfel, dacă structura casei tale este mai puțin rezistentă, atunci cea mai bună alegere este țigla metalică, deoarece este cea mai ușoară. Pe de altă parte, dacă structura casei tale este rezistentă, poți opta pentru țiglă metalică cu acoperire de rocă vulcanică, care izolează mai bine termic și fonic. Din punct de vedere al aspectului, trebuie să ții cont de stilul ales pentru amenajarea exterioară a casei, dar și de culorile pentru care ai optat. Pentru ca rezultatul final să fie unul cât mai reușit, acoperișul trebuie să se potrivească atât ca stil, cât și ca cromatică cu restul locuinței.Panta reprezintă unghiul de înclinare al versantului și diferă în funcție de materialul utilizat. Aceasta este un element - cheie pentru aspectul final al acoperișului și variază între 15 grade, cum este în cazul țiglei metalice și al șindrilei bituminoase și 20 grade, cum este în cazul țiglei ceramice.Cele mai ușor de montat sunt acoperișurile din țiglă metalică și șindrilă bituminoasă. Acest lucru se datorează greutății reduse ale acestor două materiale. Pe de altă parte, țigla ceramică și cea din beton au o greutate mai mare, ceea ce le face mai dificil de montat.