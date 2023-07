50 milioane lei pentru infrastructura din Delta Dunarii

Ministerul Mediului va aloca, in perioada 2007-2010, aproximativ 50 milioane lei pentru zece proiecte de investitii pentru infrastructura de mediu de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", a anuntat, marti, ministrul de resort, Attila Korodi, conform NewsIn.

Proiectele vizeaza imbunatatirea calitatii apei pe teritoriul Rezervatiei si realizarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor in localitatile din Delta Dunarii.

Fondurile se vor aloca pe o perioada de trei ani, iar pentru 2007 este prevazut un buget de 14,2 milioane lei.

Astfel vor fi alocate fonduri pentru reabilitarea si extinderea alimentarii cu apa in localitatileLunca- Ceamurlia de Jos, Valea Nucarilor si Iazurile- comuna Valea Nucarilor, realizarea sistemului de canalizare cu statie de epurare in localitatea Sfantu Gheorghe (Tulcea) si realizarea sistemului de canalizare si a statiei de epurare in localitatile Nufaru si Malcoci comuna Nufaru.

Beneficiarii fondurilor pentru proiectele privind alimentarea cu apa potabila si sistemele de canalizare vor fi consiliile locale, in timp ce pentru programul de gestionare a deseurilor beneficiar va fi consiliul judetean.

