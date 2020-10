80% dintre companii spun ca lucrul la distanta este noua norma pe piata muncii

"Majoritatea companiilor (80%) participante la sondajul global PwC 'The future of remote work' arata ca adoptarea lucrului la distanta este noua norma pe piata muncii, iar peste 53% spun ca au creat si implementat deja o politica in acest sens. Din restul de 47%, mai mult de jumatate anticipeaza ca vor imbunatati sau implementa o politica de munca de la distanta pana la sfarsitul anului 2020", releva sondajul.Principalele trei prioritati in conceperea politicilor de adoptare a muncii la distanta sunt sanatatea si siguranta angajatilor, mentionata de 70% dintre respondenti, imbunatatirea experientei angajatilor (65%) si atragerea si retinerea talentelor cheie (60%)."Lucrul la distanta a devenit o parte esentiala a noii normalitati, companiile fiind fortate in multe cazuri sa se adapteze pentru a-si putea continua activitatea. Temerile initiale ca productivitatea muncii va scadea au fost infirmate dupa primele luni de pandemie, insa ramane de vazut daca tendinta se pastreaza pe termen mediu si lung. Multi angajati au inceput sa resimta negativ lipsa interactiunii directe cu partenerii si colegii si sa-si doreasca o revenire la birou. In orice caz, lucrul de la distanta va fi o optiune pe termen lung si cele mai multe companii vor continua sa o aplice", spune Daniel Anghel, partener, liderul serviciilor fiscale si juridice PwC Romania.Aproximativ 45% dintre companiile participante la sondaj definesc aranjamentele de lucru la distanta ca angajatii care "lucreaza in afara biroului de acasa sau a locului de munca", fara nicio deplasare transfrontaliera. Cu toate acestea, 30% dintre companii definesc munca la distanta drept angajatii care lucreaza in afara biroului de acasa, cu deplasari atat la nivel national, cat si international anticipate si/sau permise.In ceea ce priveste politica salariala, 80% dintre companii au aratat ca nu efectueaza ajustari in timpul perioadei muncii la distanta. De asemenea, peste jumatate dintre respondenti nu acorda alocatii, rambursari sau sprijin pentru mobilitate pentru munca la distanta."Angajatorii trebuie sa tina seama de eventualele consecinte fiscale, precum si cele din sfera contributiilor sociale pe care munca intr-o alta tara le poate avea atat pentru angajatori, cat si pentru salariatii in cauza. Totodata, aspectele care tin de dreptul muncii si de sanatatea si securitatea in munca a angajatilor in tara respectiva nu trebuie ignorate", a declarat Irina Nistor, director Mobilitate Internationala, PwC Romania.Pe masura ce restrictiile locale s-au relaxat, majoritatea companiilor au permis accesul angajatilor la birou, in anumite conditii si respectand normele de siguranta si sanatate. Cu toate acestea, 45% dintre companii nu vor solicita angajatilor intoarcerea la birou, iar 21% anticipeaza o abordare hibrida intre munca la distanta si lucrul la birou, mai arata sondajul.Sondajul a fost realizat in randul a peste 300 de companii la nivel global.