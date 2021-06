Peste 8.000 de angajati vor fi concediati de la Complexurile Energetice Oltenia si Hunedoara. Platile compensatorii ar putea ajunge la 915 milioane de lei din bugetul de stat

Acestia ar putea beneficia de plati compensatorii pentru o perioada de pana in patru ani, estimate la acest moment la suma de 915,68 milioane lei, arata un proiect de Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea OUG nr. 69/2019 pentru aplicarea unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive in perioada 2019-2024, publicat in dezbatere de Ministerul Energiei.Cele patru societati asigura aproximativ 18.000 de locuri de munca."Prezentul act normativ propune acordarea venitului lunar de completare si a unor plati compensatorii, ca masura de protectie sociala de care sa beneficieze persoanele disponibilizate din companiilor afectate. Numarul estimat de persoane concediate este de 8.354, din care: 4.063 persoane - Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA (CEH); 264 persoane - Compania Nationala a Uraniului SA (CNU); 3.997 persoane - Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (CEO); 30 persoane - Societatea Nationala de Inchideri de Mine Valea Jiului SA (SNIM). Totalul cheltuielilor aferente veniturilor de completare aferente acordate pentru o perioada de pana la 48 luni este estimat la acest moment la suma de 915.689.000 lei. Aceste masuri propuse prin prezentul act normativ au in vedere interesul social, politica legislativa a statului roman si cerintele corelarii cu reglementarile interne si ale armonizarii legislatiei nationale", arata nota de fundamentare.Masurile de protectie sociala prevazute prin proiectul de act normativ, respectiv acordarea unui venit de completare pentru o perioada de maximum 24 pana la 48 de luni, sunt tratate ca masuri de protectie sociala acordate de statul roman.Se stabileste perioada de aplicare a ordonantei de urgenta pana la data de 31 decembrie 2032 pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, in cazul acestor companii."Se prevede totodata, prin exceptie de la prevederile art.14 si 15 din Legea 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, platile compensatorii prevazute prin contractul colectiv de munca pentru pesoanele concediate in conditiile art. 1 se pot suporta integral si din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, dar nu mai mult de valoarea totala stabilita prin contractul colectiv de munca in vigoare la data adoptarii prezentei ordonante de urgenta.Este prevazuta o norma tranzitorie in sensul ca stabilirii modului de aplicare in timp si asupra persoanelor a actului normativ in sensul ca, persoanele care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, beneficiaza de venituri lunare de completare acordate in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 69/2019, vor primi veniturile de completare pentru perioada stabilita conform legislatiei in vigoare la data nasterii dreptului", se mentioneaza in document.Acesta prevede ca daca operatorii economici care efectueaza concedieri colective sunt in procedura de insolventa sau nu pot achita platile compensatorii prevazute prin contractele colective de munca, intrucat duc lipsa de lichiditati, acestea pot fi acordate integral din fondurile alocate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Energiei sau din fondurile alocate pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, aceste plati avand acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.Autorii proiectului motiveaza acordarea platilor compensatorii prin faptul ca zona in care urmeaza a se efectua aceste disponibilizari este zona monoindustriala, iar capacitatea de a absorbi forta de munca disponibilizata pe termen scurt este extrem de redusa, impunandu-se totodata si recalificarea personalului disponibilizat, iar impactul social rezultat ca urmare a aplicarii unei astfel de masuri este unul semnificativ in plan local.Sunt luate totodata in considerare situatiile financiare ale celor patru companii, precum si faptul ca personalul din zona monoindustriala in care opereaza societatile nu vor mai putea realiza, in conditiile limitarilor functionale, venituri suficiente pentru satisfacerea nevoilor zilnice de trai proprii si ale membrilor familiilor, decat in urma reconversiei profesionale.