"Pomelnicul" pomenilor electorale "de dreapta" bate pana si dezmatul PSD. Lista fara sfarsit a voucherelor pentru popor

Vouchere educationale

Vouchere pentru invatamantul profesional agricol

Voucherele de vacanta

Vouchere speciale pentru restaurante

Vouchere de vacanta speciale pentru pensionari

Vouchere de sanatate

Vouchere pentru zilieri

Vouchere pentru femei insarcinate

Vouchere sociale pentru elevi

Vouchere pentru echipament sportiv

CITESTE SI:

Coalitia de guvernare are in plan implementarea unui sistem de vouchere educationale care vor fi date catre scoli pentru a stimula activitatile extrascolare. Acestea sunt pentru "iesirea din clasa de studiu si vizitarea diverselor atractii (muzee, arii naturale protejate, situri arheologice, participarea la spectacole etc.) sau/si participarea la activitati organizate cu caracter sportiv (drumetie, cursuri de schi, cicloturism etc.) cu utilizarea unor servicii turistice inclusiv cazare".Voucherele educationale sunt bonuri de valoare care se acorda elevilor prin intermediul scolilor, in regim de turism intern, pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea unor excursii sau vacante cu scop educational.In principiu, acestea vor fi pompate tot in agentiile de turism, companii de transport sau hoteluri.Oferirea acestor tichete este motivata in programul de guvernare prin faptul ca "din cauza migratiei fortei de munca spre tari din Vest, Romania a ajuns sa nu mai aiba oameni calificati in agricultura ".Din acest motiv guvernul de dreapta propune acordarea de vouchere pentru persoanele in somaj cronic din mediu rural cu care sa poata achizitiona cursuri de specializare pentru meseriile agricole si meserii conexe (mecanici agricoli sau servicii specifice agriculturii)."Astfel, forta de munca din mediu rural care nu este integrata pe piata muncii va avea o sansa sa devina activa pe un salariu mai bun", se arata in programul de guvernare.Dupa cum au anuntat deja guvernantii voucherele de vacanta vor fi acordate in continuare, chiar daca acestea raman la valoarea salariului minim pe economie din 2017, adica 1.450 de lei."Prelungirea programului de acordare a tichetelor de vacanta pentru angajatii din sectorulpublic si cel privat actualizarea sumei acordate la nivelul salariului minim pe economie siredefinirea facilitatilor acordate sectorului privat", se arata in programul de guvernare 2020-2024.Cu toate acestea, guvernantii au anuntat ca vor reanaliza sistemul de acordare a voucherelor de vacanta pentru a mari eficienta destinatiilor si serviciilor turistice cu scopul extinderii sezonului turistic.Tot in "biblia promisiunilor" pentru guvernare, politicienii de dreapta mentioneaza si emiterea si acordarea unor tichete speciale, destinate exclusiv consumului in unitatile de alimentatie publica autorizate.Desi s-ar crede ca este vorba de voucherele date in parteneriat cu Casele de pensii, se mare ca in programul de guvernare, politicienii fac o oarecare distinctie intre cele doua tipuri de tichete. Acestea sunt vouchere de vacanta speciale pentru pensionari, destinate exclusivtratamentelor balneo-climaterice.Tichetele pentru sanatate sunt pentru pensionari, ca alternativa la vechea forma de alocare prin Casa de pensii a pachetelor de servicii turistice pentru tratament.Coalitia de guvernare mai are in plan si "introducerea unui sistem de plata sub forma unor vouchere ca sistem de plata pentru munca, non-birocratic, pentru zilieri si lucratori casnici, precum si pentru ingrijirea la domiciliu si bone."Tichetele pentru femeile insarcinate au rolul sa asigure accesul la vitamine, hrananecesara fatului, gratuitate la transport in comun pe durata sarcinii in baza uneiadeverinte medicale, monitorizarea efectuarii setului de analize gratuite, vizite deconsiliere la domiciliu de la asistenti medicali comunitari/ medic pediatru, in primeleluni de viata ale copilului.Se mai doreste si continuarea programelor de sprijin financiar pentru familiile cu posibilitati reduse, pentru asigurarea pachetului educational: acordarea de tichete valorice, vouchere, ghiozdane si rechizite, din fonduri europene.Planul alesilor este sa continue programul de vouchere pentru echipament sportiv, dar in plus, fata de anii trecuti se doreste extinderea lui de la 30.000 de beneficiari la 100.000.