Cele mai ieftine abonamente la curent electric, incepand din 1 iulie

Care sunt cele mai scumpe oferte

Astfel ca, in Bucuresti, cel mai ieftin abonament este de la Restart Energy One SA, care are o valoare a facturii pentru 100 de kWh de 64,85 de lei. Factura se va transmite lunar prin email, iar perioada contractuala este de un an, termenul de plata fiind in ziua de 15 ale lunii.Energy Tech Entera are oferta Entera Switch - pentru perioada mai mica de un an, aceasta costand 68.42 de lei. In cazul lor aveti 20 de zile la dispozitie sa platiti factura, de la emitere. Contoarul se va citi o data la 6 luni, iar factura va fi emisa lunar.Nova Power & Gas are oferta Nova casnic - pret garantat 6 luni, care costa 70,32 de lei. Compania este ceva mai generoasa decat precedenta cand vine vorba de plata facturii, pentru ca termenul este de 30 de zile de la emitere. Perioada de contract poate fi mai mica de un an.Daca mergem pe calculatorul ANRE , acesti trei jucatori sunt cei care furnizeaza cea mai ieftina energie, dupa criteriile selectate de noi. Tarifele difera de la un judet la altul, dar nu cu mult. Cea mai mare diferenta gasita de noi este de 5 lei pe 100 de kWh la fiecare furnizor.Pe locul 4 este SC AIK Energy Romania cu produsul AIK Freedom 12, care fata de Nova, care nu furnizeaza energie regenerabila, vine cu un tarif de 71.39 de lei. Acesta difera cu cativa lei in functie de orasul din care proveniti.Aceeasi oferta o veti avea si din partea Electric Planners SRL, numai ca in cazul ei, daca ar conta in vreun fel pentru voi, au energie regenerabila in putin sub 20%. Factura o veti primi pe email si aveti 30 de zile, de la data emiterii, sa o platiti.La polul opus se afla pe antepenultimul loc, sau pe locul 111 in clasamentul ofertelor cei de la PC Management& Consulting, cu o oferta tip, in valoare de 109,91 de lei. Energia pe care o furnizeaza provine din surse regenerabile doar in procent de 10%.Apuron Energy au o oferta de 110,02 lei pentru 100 kWh, iar fata de restul furnizorilor consultati pana acum, citirea contuarului se face lunar. De asemenea, perioada de plata este de 30 de zile.Cel mai scump furnizor din piata este SC Energy Network SRL, care are un pret de 113.64 de lei. Factura va poate fi livrata la alegere prin posta/ curier sau electronic daca veti dori acest lucru.Dupa cum spunea si ministrul Energiei, intr-un interviu la emisiunea "Dialogurile Ziare.com", furnizorii cei mai scumpi din piata nu vor rezista daca vor continua cu preturile pe care le practica in prezent. Mai ales in conditiile in care, dupa cum vedeti din comparatie, cea mai scumpa oferta este aproape dubla fata de cea mai ieftina oferta.