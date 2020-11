Mii de achizitii de terenuri, blocate printr-o lege, de teama strainilor "care vin sa ne cumpere pamantul"

S-a blocat sistemul de vanzari si achizitii de terenuri

Problema se complica si mai tare

Legea a fost creata pentru a ingreuna cat mai mult procesul de achizitii de terenuri agricole, dupa cum se arata chiar si in expunerea de motive a parlamentarilor PSD , numai ca oficial nu s-a mai batut moneda pe limitarea achizitiei de terenuri agricole de catre straini, ci pe incurajarea tinerilor sa-si infiinteze exploatatii agricole din care sa se dezvolte economic."In perioada 2014 - semestrul I 2017, urmare a derularii procedurii prevazuta de legea nr. 17/2014 a rezultat faptul ca suprafata totala de teren agricol ce a facut obiectul ofertelor de vanzare este de 469,984 hectare, din care: in anul 2014, o suprafata de 59.000 hectare, in 2015, o suprafata de 173.000 de hectare, in 2016, o suprafata de 145.000 de hectare, in primul semestru al anului 2017 au fost inregistrate oferte de vanzare pentru suprafata de 93.000 de hectare. Aceste date reflecta intentia de vanzare a terenurilor agricole, respectiv dinamica circulatiei terenurilor", se arata in expunerea de motive.Si trecand peste acestea, Legislativul motiva atunci ca "persoanele juridice care vor sa cumpere terenuri agricole trebuie sa aiba sediul social sau sediul secundar inregistat pe raza unitatii administrativ teritoriale unde se afla terenul oferit spre vanzare, desfasoara activitatea agricola pe raza unitatii administrativ teritoriale unde se afla terenul oferit spre vanzare, cu minim 5 ani anteriori anului de publicare a ofertei de vanzare a terenului, veniturile obtinute din activitati agricole reprezinta minim 75% din totalul veniturilor pe ultimii 3 ani".Problema este ca, in 2018, interzicerea de vanzare a terenurilor catre straini era una dintre ideile pe care mergeau Liviu Dragnea si o parte din parlamentarii care-l urmau pe atunci.Acum, au modificat legea atat de mult incat, daca inainte anuntul de vanzare trebuia sa stea afisat 30 de zile la Primarie, acum trebuie sa stea 45 de zile. Mai mult, anuntul trebuie sa mai stea aproximativ 30 de zile si prin alte institutii ale statului. Deci procesul de vanzare cumparare s-a dublat ca timp. Mai mult, in noua lege, 175/2020, s-a majorat numarul de preemptori pana la gradul VII, statul. Adica statul, prin Agentia Domeniilor Statului, ar trebui sa nu fie interesata de acest teren scos la vanzare pentru ca un strain sa vina sa-l cumpere.In aceasta problema, Ziare.com a contactat prin diferite cai conducerea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania pentru a ne oferi un punct de vedere, dar nu am primit niciun raspuns.Cu toate acestea, am discutat cu mai multi notari din diferite zone ale tarii care ne-au confirmat ca de mai bine de o luna nu s-au mai incheiat acte de vanzare-cumparare pentru terenurile extravilane.Inainte de a intra in vigoare aceasta legea, ea a fost contestata la CCR si de catre parlamentarii liberali si cei ai USR , dar fara sorti de izbanda. Acest lucru se intampla in vara, moment in care chiar si cele mai mari asociatii de agricultori se laudau ca au pus "osul la treaba" pentru aceasta lege. Astfel ca legea oricum a trecut.Mai mult, dupa 13 octombrie, termenul la care legea 175/2020 a intrat in vigoare a anulat legea 17/2014, Guvernul a incercat sa dea o Ordonanta de Urgenta prin care sa amane intrarea in vigoare a prezentei legi pana la data de 21 martie 2021. Consiliul Legislativ a dat aviz negativ (nr. 1113/30.10.2020).Pentru ca nu s-a putut trece de aceasta forma, Guvernul solicita ca toate cererile depuse pana la intrarea in vigoare a legii noi sa se supuna legislatiei in vigoare la data depunerii lor, adica toate cererile care s-au depus pana pe 13 octombrie sa intre sub incidenta legii 17/2014.Dar din nou, Consiliul Legislativ, condus chiar de Florin Iordache , da din nou aviz negativ (nr. 1180/ 19.11.2020). Asa s-a ajuns la o lege care a blocat mii de achizitii de terenuri de mai bine de sase saptamani.