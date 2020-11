Judetele Maramures si Salaj construiesc drumul expres Baia Mare - Jibou. Proiectul costa 300 de milioane de euro

La eveniment au fost mai prezenti vicepremierul Raluca Turcan , ministrul Fondurilor Europene - Marcel Bolos, ministrul Transporturilor - Lucian Bode , si prefectul judetului Salaj - Virgil Turcas."Legaturile dintre Salaj si Maramures au vechimea si greutatea istoriei. Aceasta colaborare fiind doar ultima dintr-o serie lunga si remarcabila. Dezvoltarea judetelor noastre tine in primul rand de o infrastructura de calitate si, pentru prima data, autoritatile publice locale vor avea un cuvant de spus in pregatirea si implementarea acestui tip de proiecte. Sunt onorat ca alaturi de colegul meu din Maramures, domnul presedinte Ionel Bogdan, sa punem bazele acestui parteneriat, urmand ca in colaborare cu CNAIR si Ministerul Transporturilor echipele noastre sa se implice in fiecare faza a acestui proiect. (...) Vreau sa accentuez impactul economic al drumului Baia Mare - Jibou, 14 unitati administrativ teritoriale din Salaj sunt in aceasta zona direct de influenta economica de la Jibou la Benesat, fiind bine stiut ca satele si orasele din zona economica influentata de un drum de marte viteza cunosc o dezvoltare accelerata", a declarat Dinu Iancu Salajanu.Vicepremierul Raluca Turcan a subliniat la randul sau faptul ca semnarea acestui acord a fost posibila dupa ce Guvernul a legiferat modul de asociere al autoritatilor locale pentru diferite proiecte."Cei doi colegi liberali alesi in functii de presedinte de Consiliu Judetean, astazi, au facut un pas important pentru un proiect major care demonstreaza, pe de o parte, cat de valoroasa este colaborarea autoritatilor locale intre ele si, de asemenea, colaborarea dintre autoritatile locale si Guvern. (...) Am dat o ordonanta de urgenta prin care am permis ca autoritatile locale sa se asocieze intre ele pentru constructia de proiecte mari, astfel incat sa poata sa demareze studiile de fezabilitate, pasii tehnici, inclusiv achizitiile, pentru ca se pot misca mai rapid si mai eficient. Asadar, semnare acestui proiect consfinteste faptul ca decizie Guvernului de a da o mai mare responsabilitate autoritatilor locale, prin realizarea de proiecte, a fost una buna si in acelasi timp ca efortul pe care Guvernul l-a facut, prin Ministerul Fondurilor Europene, de a aseza foarte limpede sursele de finantare europene pe proiecte de interes major a fost unul, de asemenea, de bun augur", a mentionat Raluca Turcan.Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a precizat la randul sau ca drumul expres Baia Mare - Jibou face parte din Autostrada Nordului, un obiectiv aflat in implementare care va conecta nord-estul tarii cu nord vestul, de la Suceava la granita cu Ungaria, prin conexiunea pe care o va realiza in Satu Mare, la Oar."Practic, ne aflam astazi aici pentru a pune bazele unui parteneriat intre alaturi de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si cele doua Consilii Judetene din Salaj si din Maramures, in vederea participarii acestora atat in faza de pregatire cat ti in faza de implementare a acestui sector de drum, Baia Mare - Jibou, parte a Autostrazii Nordului. (...) Odata cu semnarea acestui proiect, cele doua Consilii Judetene si CNAIR vor incepe efectiv munca. Pe perioada elaborarii documentatiei tehnico-economice echipele Consiliului Judetean Maramures, Consiliului Judetean Salaj vor participa impreuna cu CNAIR si proiectantul la stabilirea tuturor elementelor definitorii, studii, aliniament, obtinerea avizelor si autorizatiilor, iar ulterior acest parteneriat va putea sa preia faza de proiect tehnic si executia pentru constructia propriu zisa a proiectului", a subliniat Lucian Bode.Presedintele Consiliului Judetean Maramures a declarat ca semnarea acestui acord este un moment istoric pentru Regiunea de Nord-Vest si pentru judetele Salaj si Maramures, in conditiile in care cel putin judetul pe care il conduce nu are autostrada sau cale ferata electrificata.